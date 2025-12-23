tradiția țapinarilor, ridicată la rang de artă ritualică la sadu

În comuna Sadu, țapinăritul, meșteșugul tradițional al satelor de munte, continuă să fie respectat și practicat cu grijă.

Această activitate, legată de exploatarea lemnului și transportul buștenilor pe teren accidentat sau pe apă, nu reprezintă doar o muncă, ci un simbol al forței, solidarității și rânduielii comunitare. Meseria de țapinar a fost transmisă de-a lungul generațiilor, devenind parte din memoria colectivă și reflectând modul de viață al comunității, bazat pe disciplină, respect pentru natură și adaptare la mediul montan.

Adusul fagului – muncă și ritual

În Ajunul Crăciunului, ceata junilor din Sadu transformă această îndeletnicire în ritual prin obiceiul Adusului fagului. Lemnul ales este simbolic, selectat cu atenție, reprezentând curățenia morală, verticalitatea și continuitatea vieții. Prin coordonare, forță și respectarea tradiției, tinerii reproduc gesturile străbunilor, ridicând munca țapinarilor la nivel de artă comunitară. Adusul fagului devine astfel un rit de trecere, un act de apartenență la comunitate și o promisiune de continuitate.

Ceata – școală a valorilor tradiționale

Participarea la ceată nu se limitează la manifestarea festivă. Tinerii învață respectul pentru rânduială, lucrul în echipă, ascultarea și responsabilitatea, precum și legătura dintre muncă, credință și sărbătoare. Prin acest obicei, tradiția se păstrează vie și transmisă mai departe cu demnitate.

Tradiție vie și patrimoniu identitar

Comuna Sadu demonstrează că tradițiile autentice nu se păstrează doar prin cuvinte, ci prin practică vie. Țapinăritul, integrat în ritualul cetei, rămâne o expresie a identității locale și a legăturii profunde dintre om, munte și comunitate. Adusul fagului în Ajunul Crăciunului este o dovadă vie că tradiția poate fi în același timp muncă, credință, artă și sărbătoare.