trafic în condiții de ceață în județul sibiu: poliția vine cu recomandări / video

Având în vedere că pe mai multe tronsoane de drum din județul Sibiu se înregistrează ceață și carosabil umed, Poliția Sibiu le reamintește conducătorilor auto și pietonilor să adopte o conduită preventivă în trafic.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă, să mărească distanța între vehicule și să se asigure temeinic înainte de orice manevră de schimbare a direcției. Este obligatorie folosirea anvelopelor de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele de peste 3,5 tone trebuie echipate cu lanțuri sau alte dispozitive antiderapante.

În condiții de trafic aglomerat, precipitațiile pot provoca blocaje temporare. Poliția recomandă păstrarea calmului, respectarea regulilor de politețe rutieră și evitarea blocării intersecțiilor. Șoferii începători sunt sfătuiți să evite pe cât posibil condusul pe timp de ninsoare, drum alunecos, noaptea sau pe distanțe lungi, din cauza experienței reduse și a riscului de accidente.

Pietonii trebuie să fie atenți, să nu circule pe carosabil, mai ales după lăsarea întunericului sau în condiții de vizibilitate redusă, și să se asigure temeinic înainte de a traversa drumurile.

Informații actualizate despre restricțiile de trafic cauzate de evenimente rutiere sau condiții meteo pot fi accesate pe site-ul Poliției Române: https://politiaromana.ro/ro/info-trafic.