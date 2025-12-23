trei jucători de la fc hermannstadt integraliști până acum în campionat

Doar trei dintre jucătorii lui FC Hermannstadt au evoluat în toate cele 21 de meciuri din Superliga disputate în prima parte a sezonului.

FC Hermannstadt a avut o primă parte de sezon foarte slabă și se situează pe locul 15 în Superliga, cu 13 puncte din 21 de meciuri. Sibienii au deja 11 etape de când nu au mai câștigat.

Trei dintre jucătorii lui FC Hermannstadt au bifat minute în toate cele 21 de meciuri de Superliga și ei sunt români.

Aceștia sunt Dragoș Albu ( 1521 de minute), Aurelian Chițu (1196 minute) și Sergiu Buș (790 minute).

La capitolul minute jucate, primul este portarul Cătălin Căbuz, cu 1710 minute în 19 meciuri.

Nu au prins niciun minut în acest sezon Ionuț Pop, Ianis Mihart și Ioan Bîrstan, ultimul venind recent la Sibiu. Sibianul Ianis Gândilă a prins doar un minut jucat.