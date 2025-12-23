vești bune pentru elevi: transport gratuit inclusiv după terminarea școlii, la examenele naționale

Elevii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu vor beneficia de gratuitate pentru transport și după încheierea cursurilor școlare, pentru toate examenele naționale de evaluare și Bacalaureat.

Măsura vine pentru a elimina inechitățile sociale și dificultățile financiare cu care se confruntă familiile ale căror copii trebuie să călătorească pentru a susține examenele.

Potrivit profit.ro, în prezent, legislația permite decontarea cheltuielilor de transport dus-întors doar pe durata cursurilor școlare. Aceasta creează probleme pentru elevii claselor terminale, ai căror cursuri se încheie la începutul lunii iunie, în timp ce examenele de Bacalaureat și Evaluarea Națională se desfășoară ulterior, uneori chiar în sesiunea a doua, în lunile iulie-august.

Autorii proiectului susțin că această situație generează inechitate între elevii care locuiesc aproape de centrele de examen și cei care trebuie să călătorească pe distanțe lungi. În plus, costurile suplimentare pot duce la absenteism sau chiar abandon școlar în rândul celor din medii vulnerabile.

Inițial, proiectul prevedea gratuitatea transportului doar pentru Bacalaureat, însă forma finală, adoptată cu sprijinul tuturor partidelor, extinde măsura și pentru Evaluarea Națională. Procedurile de decontare vor rămâne aceleași, finanțarea realizându-se din bugetul de stat.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie promulgat de președintele României.