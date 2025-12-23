vremea de crăciun în românia: vor fi ninsori și chiar și viscol

Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar meteorologii anunță o schimbare accentuată a vremii.

Dacă astăzi temperaturile pot ajunge până la 10°C în unele zone, de mâine vremea se răcește, urmând ca până pe 26 decembrie să ne confruntăm cu ninsori, lapoviță și viscol.

Potrivit Digi24, ninsorile vor începe mâine seară în zonele de deal și de munte, în special în Carpații Orientali și Meridionali, și se vor extinde în Moldova, nordul Olteniei și Munteniei, precum și în Transilvania. În sudul țării, precipitațiile vor fi mai variate, alternând între ploaie, lapoviță și ninsoare.

Meteorologii avertizează că, în zonele cu ninsoare și intensificări ale vântului, vizibilitatea poate fi redusă, iar riscul de polei și îngheț la sol crește. În nordul Olteniei, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 15-20 cm până la finalul episodului. După câteva zile mai liniștite, este posibil un nou val de temperaturi scăzute și ninsori spre sfârșitul anului.

FOTO Euronews România