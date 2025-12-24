administratorul cimitirului din cisnădie, bătut de patronul unei firme de pompe funebre

Acuzații grave la cimitirul din Cisnădie, acolo unde, ieri 23 decembrie, a avut loc un conflict între doi bărbați.

Mai exact, administratorul cimitirului ortodox din Cisnădie, a fost agresat fizic în dimineața zilei de 23 decembrie, în jurul orei 10:00, de către patronul unei firme locale de pompe funebre.

În urma agresiunii, victima a ajuns la spital cu o coastă ruptă și alte răni corporale. Aceasta și-a obținut certificat medico-legal, necesitând 25 de zile de îngrijiri medicale. Conform apropiaților, bărbatul agresat are mari dificultăți de respirație, însă a decis să nu rămână internat, preferând să petreacă sărbătorile în familie.

“Efectiv l-a luat la pumni pe administratorul cimitirului. L-a pus să-și facă curățenie după ce făcea mormintele și crucile. Și în trecut au mai fost amenințări, chiar cu moartea, dar n-am crezut că este posibil să fie bătut efectiv atât de crunt. A fost la spital și are o coastă ruptă, abia poate să respire. Are 25 de zile de îngrijiri medicale, dar trebuiau mai multe. Cred că din cauza influenței patronului, că spitalul i-ar oferi intrare la morgă.

De la ce a pornit totul?

Conflictul a izbucnit pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, după ce administratorul cimitirului l-ar fi somat pe patronul firmei de pompe funebre să își strângă materialele și sculele abandonate în cimitir. De la amenințări la agresiune fizică a fost doar un singur pas. Cazul este unul mai vechi, fiind reclamate anterior inclusiv amenințări cu moartea și presiuni asupra firmelor concurente de pompe funebre.

A fost depusă plângere la Poliție

Bărbatul agresat a depus plângere la Poliție imediat ce a ieșit din spital. Acesta reclamă o stare de teamă față de agresor, dar și probleme medicale mult mai grave decât cele menționate în certificatul medico-legal, motiv pentru care va solicita o reevaluare la un alt centru IML.

“Situația la care faceți referire a fost sesizată la data de 23 decembrie a.c., în jurul orelor 10:00, prin SNUAU 122 către Centrul Operațional al IPJ Sibiu de către o femeie, care a solicitat sprijin medical pentru un bărbat care ar fi fost agresat fizic în incinta cimitirului orașului Cisnădie.

Polițiștii s-au deplasat cu celeritate la fața locului, iar din primele verificări efectuate a rezultat că un bărbat de 59 de ani din Cisnădie pe fondul unor discuții în contradictoriu și a unor neînțelegeri mai vechi ar fi fost agresat fizic de către un bărbat de 47 de ani din Cisnădie.

Bărbatul acuza dureri fizice, motiv pentru care i-a cerut apelantei, care nu a fost prezentă în momentul izbucnirii conflictului dintre cei doi bărbați, să solicite sprijin medical prin apel 112.

Poliţiştii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul, urmând în funcție de rezultat, să fie dispuse măsurile legale în consecință.” a transmis Rugaci Alecsandra, purtătorul de cuvânt al IPJ SIBIU