cadou superb de crăciun pentru acs mediaș: echipa e la un pas să revină pe stadionul ”gaz metan”

Primăria Mediaș a anunțat că a găsit calea de a prelua Stadionul ”Gaz Metan” de la Compania Transgaz, în acest sens fiind convocată pe 29 decembrie o ședință extraordinară a Consiliului Local.

Crăciunul a venit cu un cadou superb pentru echipa de fotbal ACS Mediaș 2022, care evoluează în Liga 3. După 3 ani și jumătate de așteptare, ACS Mediaș este tot mai aproape de a-și disputa jocurile pe teren propriu pe stadionul ”Gaz Metan”.

În Ajunul Crăciunului, primarul Gheorghe Roman a anunțat că în perioada următoare se vor parcurge etapele pentru preluarea Stadionului ”Gaz Metan”

”În urma unui dialog constant și constructiv cu conducerea S.C. Transgaz S.A., a fost identificată soluția corectă prin care Primăria Mediaș poate intra în posesia Stadionului Municipal Gaz Metan. Pentru a parcurge toate etapele prevăzute de legislație, a fost convocată o ședință extraordinară a Consiliului Local Mediaș, programată pentru data de 29 decembrie 2025” a anunțat edilul din Mediaș.

Cum se știe, de trei ani și jumătate, echipa medieșeană își dispută meciurile de pe teren propriu pe Stadionul ”8 Mai”, unde nu are condiții propice pentru performanță.

Transgaz a anunțat oficial Primăria Mediaș că intenționează să inițieze demersurile de aprobare a dării în plată pentru activele aflate în propietatea sa din incita Stadionului Gaz Metan. La schimb, Primăria Mediaș va ceda către Transgaz construcții aflate în propietatea sa, în suprafață de 19.101 metri pătrați și un teren de 549 metri pătrați aparținând societății.

Complexul sportiv se află în continuare într-o stare excelentă, chiar dacă aici nu a mai avut loc un meci oficial în ultimii doi ani și jumătate, pentru că Transgaz solicită o chirie exorbitantă.

Construcţia beneficiază de dotări precum: nocturnă modernă, gazon cu încălzire şi drenaj, hotel pentru sportivi, sală de forţă, pistă de atletism, bazin de înot, piscină, cabinet medical, cameră de masaj, saună şi sală de şedinţe.