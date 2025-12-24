ce s-a întâmplat, de fapt, la piscina hotelului hilton: isu sibiu vine cu precizări importante

ISU Sibiu aduce lămuri cu privire la comunicatul de presă publicat pe Facebook de către conducerea hotelului Hilton Sibiu, precizând că mai multe informații prezentate de reprezentanții unității sunt inexacte.

ISU Sibiu subliniază că, în urma incidentului de la piscina interioară, la fața locului au fost evaluate medical șapte persoane, dintre care șase au necesitat transport la spital, contrar afirmației hotelului că doar trei persoane ar fi fost rănite ușor. De asemenea, mobilizarea echipajelor de scafandri nu a fost solicitată de hotel, ci a fost dispusă exclusiv de ISU Sibiu, prin comandantul intervenției, ca măsură de siguranță preventivă pentru verificarea completă a zonei afectate.

“În urma comunicatului public emis de conducerea unității hoteliere, referitor la incidentul produs în zona piscinei interioare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu face următoarele precizări, pentru corecta informare a opiniei publice:

Ca urmare a prăbușirii elementelor de construcție din zona piscinei interioare, la fața locului a fost necesară activarea Planului Roșu de Intervenție, măsură dispusă exclusiv de ISU Sibiu, la propunerea comandantului intervenției, cu aprobarea inspectorului șef al ISU Sibiu, în baza evaluării situației operative și a potențialului risc pentru persoanele aflate în incintă. În momentul producerii incidentului, în zona piscinei se aflau mai multe persoane, care au fost evaluate medical de echipajele de intervenție. Un număr de șapte persoane au fost evaluate medical la fața locului, iar șase dintre acestea au fost transportate la unități spitalicești pentru investigații suplimentare, conform procedurilor medicale aplicabile în astfel de situații. Intervenția a presupus mobilizarea unui număr semnificativ de forțe și mijloace: echipaje SMURD și SAJ, autospeciale de stingere, autospecială pentru transport victime multiple, echipaj de descarcerare și echipaj de scafandri, acestea fiind alocate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în baza atribuțiilor legale și a necesităților operative identificate la fața locului. Menționăm că intervenția echipajelor specializate, inclusiv a scafandrilor, a fost dispusă de către ISU Sibiu, prin comandatul intervenției, ca măsură de siguranță, preventivă, pentru verificarea completă a zonei afectate, și nu reprezintă o acțiune solicitată punctual de operatorul economic. În ceea ce privește cauzele producerii incidentului și starea sistemelor de siguranță, acestea fac obiectul unor verificări și cercetări desfășurate de instituțiile abilitate, orice concluzii urmând a fi comunicate oficial doar după finalizarea acestora.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu reafirmă faptul că prioritatea absolută a intervenției a fost protejarea vieții și sănătății persoanelor implicate și gestionarea în siguranță a unei situații cu potențial major de risc.” a transmis sublocotenent Andreea Ștefan, purtător de cuvânt ISU Sibiu