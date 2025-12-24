comandantul garnizoanei sibiu, mesaj de sărbători: „crăciunul ne aduce mai aproape unii de alții”

Șeful Garnizoanei Sibiu, colonelul Dumitru Todosiuc, a transmis un mesaj cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, în care a subliniat importanța oamenilor, a legăturilor care ne apropie și a spiritului de solidaritate care definește comunitatea militară.

Comandantul garnizoanei a vorbit despre semnificația Crăciunului ca moment de liniște, generozitate și reflecție, dar și despre necesitatea recunoștinței la finalul unui an marcat de efort, responsabilități și provocări, adresând urări de pace, speranță și împlinire tuturor militarilor și familiilor acestora.

“Sărbătorile de iarnă ne reamintesc importanța oamenilor și a legăturilor care ne apropie. Sunt momente care ne invită să încetinim ritmul, să ne desprindem pentru o clipă de agitația zilnică și să redescoperim bucuria de a fi alături de cei dragi, în siguranța căminului și în spiritul de solidaritate care ne definește ca familie și comunitate.

Crăciunul aduce o stare aparte de liniște și apropiere sufletească, îndemnându-ne să fim mai atenți unii la alții, să împărtășim bucuria și să oferim sprijin acolo unde este nevoie. Este o perioadă a generozității, a gândurilor bune și a speranței într-un viitor mai bun.

La finalul unui an intens, marcat de responsabilități, efort susținut și numeroase provocări, acest timp de sărbătoare ne oferă ocazia de a privi în urmă cu recunoștință. Fiecare pas înainte, fiecare obstacol depășit și fiecare reușită au fost posibile prin sprijin reciproc și solidaritate. Din aceste experiențe ne luăm puterea de a continua mai uniți, mai încrezători și mai echilibrați.

În numele militarilor din garnizoana Sibiu și al meu personal, vă doresc ca spiritul Crăciunului să vă aducă pace în suflet, iar Noul An să vă ofere energia și încrederea de a transforma dorințele în realitate, dăruindu-vă împliniri, liniște și cât mai multe motive de bucurie. CRĂCIUN FERICIT! și LA MULȚI ANI!” se arată în mesajul transmis