control judiciar pentru sibianul care a dat țepe cu mașini fictive și pentru falsa măicuță din bucurești

La data de 23 decembrie 2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de doi suspecți cercetați pentru infracțiuni de înșelăciune: un bărbat de 43 de ani din Sibiu și o tânără de 23 de ani din București.

Cazul sibianului în vârstă de 43 de ani

La data de 22 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu l-au reținut pe sibian, cercetat pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals informatic. Ancheta a arătat că, în perioada 20-23 iunie 2025, o femeie din Sibiu ar fi efectuat două plăți prin transfer bancar pentru achiziționarea a cinci autoturisme de la o societate administrată de bărbatul de 43 de ani. Acesta ar fi pretins în mod fals că autoturismele au fost câștigate în urma unei licitații, însă nu le-a mai livrat, cauzând un prejudiciu de peste 100.000 de lei.

Cazul tinerei în vârstă de 23 de ani, din București

La aceeași dată, polițiștii au reținut și o tânără de 23 de ani, cercetată pentru înșelăciune. Aceasta este suspectată că, în perioada 7-8 august 2025, a indus în eroare o sibiancă de 25 de ani, căreia i-ar fi solicitat și încasat suma de 3.500 de lei pentru organizarea unor slujbe de „dezlegare a farmecelor”, pretinzând că este măicuță într-o mănăstire din județul Ilfov.