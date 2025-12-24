cota de piață a lui fc hermannstadt a scăzut la 8,08 milioane euro: cine sunt cei mai valoroși jucători

FC Hermannstadt încheie anul pe locul 15 în Superliga și cu o cotă de piață scăzută la 8,09 milioane de euro, după seria de 11 etape fără victorie.

Platforma Transfermakt a actualizat după trei luni cotele de piață ale tuturor echipelor și jucătorilor.

FC Hermannstadt încheie anul cu o cotă de piață în scădere, ajungând la suma de 8,08 milioane de euro.

După plecarea lui Ianis Stoica, cel mai bine cotat jucător de la FC Hermannstadt este portarul Cătălin Căbuz (29 ani), cotat la 850.000 euro.

Foto: Superliga.ro

Bulgarul Antoni Ivanov (30 ani) este al doilea ca valoare din lot, fiind apreciat la 750.000 euro. Fundașul Tiberiu Căpușă (27 ani) este pe podium la FC Hermannstadt, cotat la 650.000 euro. Față de luna septembrie, Căbuz și Ivanov sunt în depreciere cu câte 150.000 euro, iar Căpușă cu 100.000 euro.

Foto: FC Hermannstadt

Dragoș Albu (24 ani) este cotat la 550.000 euro, dar prețul lui a crescut cu 100.000 mii față de luna septembrie.

Cel mai spectaculos salt ca preț este firesc, Kevin Ciubotaru, cotat acum la 400.000 euro. Fundașul stânga a făcut un salt de 250.000 euro față de luna septembrie, după ce a impresionat în această perioadă și a debutat la naționala U 21 și la cea de seniori. Cu o clauză de reziliere de 450.000 euro, jucătorul este pe picior de plecare și caută un transfer în străinătate, refuzând oferta de la FCSB.

Foto: FC Hermannstadt

Silviu Balaure rămâne bine cotat, la 500.000 euro, absența lui cotând enorm în ultima lună, dar mijlocașul dreapta va reveni probabil în primăvară. Tot la 500.000 euro este cotat și Nana Antwi, dar ghanezul aparține de FCSB.

Printre puținii jucători cu cota în creștere este și Luca Stancu, ajuns la 200.000 euro, cu 100.000 euro mai mult față de septembrie.