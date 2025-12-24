daniela cîmpean, mesaj inedit de crăciun din partea consiliului județean, alături de junii sibiului / video

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a transmis un mesaj de Crăciun video adresat locuitorilor județului încadrată de o parte din artiștii de la Junii Sibiului.
În mesajul său, aceasta a urat sibienilor sănătate și liniște, subliniind importanța gândului bun și a speranței la final de an. „Din partea echipei Consiliului Județean Sibiu și alături de colegii de la Junii Sibiului, vă doresc ca Sfântul Crăciun să vă aducă sănătate și tihnă, iar gândul cel bun să vă însoțească în Anul Nou”, a transmis Daniela Cîmpean.
