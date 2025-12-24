Costin Iordache, directorul general al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM, și-a depus demisia pe 19 decembrie 2025, invocând motive personale.

Acesta mai rămâne în funcție până la 15 ianuarie 2026, perioadă în care Consiliul de Administrație al companiei va desemna un director general interimar.

Potrivit oficialilor TAROM, decizia survine după ce echipa condusă de Iordache a implementat majoritatea acțiunilor prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană. În această perioadă, compania a reușit reducerea datoriilor și obținerea aprobării ajutorului de stat, înregistrând astfel revenirea pe profit.

„Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experiență de peste 18 ani în companii de renume național și internaţional. Conducând o echipă de profesioniști proveniți din mediul privat a reușit să obțină aprobarea ajutorului de stat, reducerea datoriilor și intrarea companiei pe profit”, arată comunciatul transmis.

Potrivit Mediafax, Costin Iordache a fost numit director general al TAROM în ianuarie 2024, după demisia lui Bogdan Popescu. Anterior, el a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul companiei, inclusiv director financiar și director economic, și a mai avut un mandat interimar de director general între ianuarie și octombrie 2023.

Absolvent al Academiei de Studii Economice și al programului Leadership Excellence din cadrul Universității Berlin, Iordache are o experiență de peste 18 ani în companii naționale și internaționale, precum ABN AMRO BANK, Romtelecom sau Telekom Group.

TAROM, companie cu capital majoritar de stat și membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni și a Alianței SkyTeam, a înregistrat rezultate financiare remarcabile în ultimii ani: pierderile au scăzut de la 430 milioane lei în 2020 la 87 milioane lei în 2023, compania înregistrând un profit de aproximativ 292 milioane lei în 2024 și un profit brut estimat la 2,38 milioane lei în 2025. Flota TAROM includea anul trecut 18 aeronave, dintre care 14 erau în utilizare curentă, iar patru Airbus 318 au fost vândute către o companie din Marea Britanie.