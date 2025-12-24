după 14 ani pe tir, un sibian a ales să fie șofer la tursib: „am renunțat la elveția, ca să ajung seara acasă” / video foto

Unul dintre cei mai noi șoferi ai Tursib a ales să renunțe la șofatul pe TIR după 14 ani petrecuți la volan, pentru a fi mai aproape de familie. Ioan are 38 de ani și este de profesie mecanic auto. Deși drumurile din Elveția, unde a profesat ca șofer pe camion, l-au fascinat, oferindu-i peisaje deosebite care îi tăiau respirația, el a decis să renunțe la cursele internaționale pentru a avea un program fix și pentru a se întoarce seara acasă.

Cu doar câteva luni în urmă, Ioan a căutat un loc de muncă aproape de casă. După mai multe încercări în mediul privat, a aplicat la un post de șofer pe autobuzele Tursib. Acceptat, Ioan și-a luat meseria în serios și, cu responsabilitate, transportă călătorii pe unele dintre cele mai aglomerate trasee din Sibiu.

Răbdarea, cheia unui șofer de autobuz

Șoferul subliniază că răbdarea este cea mai importantă calitate în meseria sa. „Oamenii sunt grăbiți, nemulțumiți, certuri apar peste tot. Trebuie să fii calm și răbdător. Asta e cheia, nu doar în transport, ci în orice job unde lucrezi cu oamenii”, spune el.

Deși se află la începutul carierei în transportul public, Ioan se simte confortabil și motivat de mediul mai puțin stresant. „Transportul local este una dintre cele mai bune variante – ești aproape de casă, există echipe de intervenție dacă apar probleme și oamenii sunt răbdători. Aici nu există sancțiuni financiare dacă greșești”, adaugă el.

Ioan despre întârzieri: „Sunt cauzate de traficul de la orele de vârf”

Referitor la trasee, Ioan apreciază rutele mai scurte, considerate mai simple și mai ușor de gestionat, precum 12, 5 și 13. „Sunt mai puțin complicate, iar întârzierile sunt doar cele normale, cauzate de traficul la orele de vârf. În schimb, traseele 1, 2, 11 și 15 sunt destul de aglomerate, iar din cauza traficului se acumulează întârzieri mari”, explică șoferul.

Ioan spune că la Tursib prioritară este siguranța călătorilor, iar micile incidente pe traseu nu sunt puse pe umerii șoferilor. „La firmele private la care am mai lucrat înainte era multă presiune și stres. Dacă, Doamne ferește, ai lovit o oglindă sau ai tăiat un cauciuc, patronii te fac răspunzător financiar. Aici, nimeni nu are această grijă. Bine, nu vei fi felicitat, dar nici nu vei fi sancționat pentru astfel de incidente. Se mai întâmplă, dar există asigurări, iar oamenii înțeleg. Este ok, mai ales că ești la început”, explică el.

În final, Ioan își exprimă optimismul pentru viitor. „Mă văd continuând pe termen lung la Tursib. Este un loc de muncă sigur, cu program stabil și cu oameni care înțeleg că și șoferul are nevoie de sprijin. Sper să fie totul ok și să rămân aici câțiva ani buni”, a mai spus șoferul.