femei din satul buia și comuna alma, cercetate pentru deținere ilegală de petarde și artificii

În cursul zilei de ieri, 23 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Expozivi și Substanțe Periculoase s-au deplasat la domiciliul a două femei, în vârstă de 21 și 33 de ani, de pe raza județului Sibiu.

Acestea ar fi efectuat comenzi online și ar fi achiziționat articole pirotehnice din categoria P1 și T1, interzise la deținere, conform Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Conform surselor Ora de Sibiu, femeile sunt din satul Buia, respectiv comuna Alma.

Întreaga cantitate de articole pirotehnice, respectiv peste 3.300 bucăți de petarde și o baterie de artificii a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor efectuate într-un dosar penal, deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea fără drept de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.