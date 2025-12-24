gala puma, 18 ani de performanță la sibiu: cei mai buni sportivi ai anului 2025 au fost premiați / foto

Sâmbătă, 20 decembrie, Sala Versailles a găzduit Gala Puma, prilej cu care clubul a sărbătorit 18 ani de activitate.
Evenimentul a evidențiat performanțele sportivilor, dedicarea antrenorilor și implicarea părinților, remarcând totodată parcursul impresionant al clubului în taekwon-do-ul românesc.
În baza rezultatelor obținute în anul 2025, Clubul Puma și-a desemnat cei mai buni sportivi ai anului:
- Juniori III (6–12 ani): Partenie Carina, Gorcea Mihai
- Pre-juniori (13–15 ani): Zăgan Maria Corina, Orgeșan Cezar
- Juniori (15–19 ani): Eva Maria Tudosie, Paul Hadar
- Seniori (+19 ani): Teodora Popa, Ioan-Marius Dancu
- Arbitrul anului: Radu Dragoș Ionescu.
Anul 2025 a însemnat pentru clubul Puma reconfirmarea statutului de cel mai bun club de taekwon-do din România, ca urmare a rezultatelor obținute la competiții naționale și internaționale. Totodată, conform Anuarului Sportului, publicat în septembrie 2025 de Agenția Națională a Sportului, clubul a fost desemnat ca fiind cel mai bun club sportiv din municipiul Sibiu.
Tot sâmbătă, 20 decembrie, 106 sportivi ai clubului, cu vârste cuprinse între 6 și 40 de ani, au susținut examenul de grad pentru obținerea centurilor corespunzătoare nivelului lor de pregătire. Acest moment a subliniat efortul, disciplina și progresul continuu al sportivilor.
„Anul 2025 a fost unul de excepție pentru Clubul Puma, un an care a confirmat munca depusă constant în ultimii 18 ani. Recunoașterea la nivel național și internațional nu vine niciodată ușor pentru că în spatele fiecărui rezultat stau multă muncă, disciplină și perseverență. Rezultatele obținute, alături de implicarea sportivilor, antrenorilor și părinților ne arată că suntem pe drumul corect. Trebuie să le mulțumesc și colegilor antrenori Ciprian Banea, Dan Mărginean, Arthur Meizel, Vlad Văcariu, Doris Dumitraș, Oana Oltean și Csaba Zoldy pentru efortul și dăruirea au făcut ca elevii lor să urce pe podiumul de premiere. Puma nu înseamnă doar performanță sportivă, ci și o mare familie și un mod de viață”, a declarat Alin Lazurca, președintele clubului Puma.
Gala Puma nu s-a dorit doar o sărbătoare a performanței, ci și un reper al dedicării, al muncii în echipă și al fair-play-ului pe care clubul îl promovează neîntrerupt de 18 ani.
