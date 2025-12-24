infecțiile respiratorii explodează la sibiu, chiar înainte de sărbători: peste 1.500 de cazuri raportate

În perioada 15-21 decembrie 2025, activitatea virală a înregistrat o intensificare a cazurilor de gripă, alături de o ușoară creștere a infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare.

În schimb, numărul pneumoniilor a scăzut ușor, însă formele severe de boală rămân frecvente, în special la persoanele vârstnice.

Gripa

Medicii au raportat 131 de cazuri de gripă, dintre care 5 au fost confirmate prin teste de laborator (bărbați cu vârste între 37 și 84 de ani, infectați cu virus gripal de tip A, nesubtipat). Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul cazurilor a crescut cu 83, iar față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 66. Majoritatea cazurilor au fost ușoare și medii, iar internarea a fost necesară doar în 17 cazuri, preponderent la copii sub 14 ani.

Grupă de vârstă Total cazuri Internări Decese % din total 0-1 ani 12 3 0 9,16% 2-4 ani 22 5 0 16,79% 5-14 ani 55 3 0 41,98% 15-49 ani 28 3 0 21,37% 50-64 ani 6 0 0 4,58% >65 ani 8 3 0 6,10%

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare

În aceeași perioadă, s-au înregistrat 1.729 de cazuri de IACRS, în creștere cu 71 față de săptămâna precedentă și cu 246 comparativ cu anul trecut. Formele de boală au fost ușoare, iar internarea a fost necesară în 43 de cazuri, în special la copii.

Grupă de vârstă Total cazuri Internări Decese % din total 0-1 ani 128 15 0 7,40% 2-4 ani 264 13 0 15,26% 5-14 ani 486 14 0 28,10% 15-49 ani 634 1 0 36,66% 50-64 ani 134 0 0 7,75% >65 ani 83 0 0 4,80%

Pneumonii

În săptămâna 51, au fost raportate 341 de cazuri de pneumonie, afectând toate grupele de vârstă. Internarea a fost recomandată în 131 de cazuri, majoritatea la persoanele peste 65 de ani.

Grupă de vârstă Total cazuri Internări Decese % din total 0-1 ani 22 16 0 6,45% 2-4 ani 29 11 0 8,50% 5-14 ani 50 11 0 14,66% 15-49 ani 82 21 0 24,04% 50-64 ani 60 25 0 17,59% >65 ani 98 47 0 28,73%

Datele complete au fost transmise de Direcția de Sănătate Publică și reflectă tendințele actuale privind bolile respiratorii în județ.