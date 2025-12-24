infecțiile respiratorii explodează la sibiu, chiar înainte de sărbători: peste 1.500 de cazuri raportate
FOTO: arhivă

În perioada 15-21 decembrie 2025, activitatea virală a înregistrat o intensificare a cazurilor de gripă, alături de o ușoară creștere a infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare.

În schimb, numărul pneumoniilor a scăzut ușor, însă formele severe de boală rămân frecvente, în special la persoanele vârstnice.

Gripa

Medicii au raportat 131 de cazuri de gripă, dintre care 5 au fost confirmate prin teste de laborator (bărbați cu vârste între 37 și 84 de ani, infectați cu virus gripal de tip A, nesubtipat). Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul cazurilor a crescut cu 83, iar față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 66. Majoritatea cazurilor au fost ușoare și medii, iar internarea a fost necesară doar în 17 cazuri, preponderent la copii sub 14 ani.

Grupă de vârstăTotal cazuriInternăriDecese% din total
0-1 ani12309,16%
2-4 ani225016,79%
5-14 ani553041,98%
15-49 ani283021,37%
50-64 ani6004,58%
>65 ani8306,10%

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare

În aceeași perioadă, s-au înregistrat 1.729 de cazuri de IACRS, în creștere cu 71 față de săptămâna precedentă și cu 246 comparativ cu anul trecut. Formele de boală au fost ușoare, iar internarea a fost necesară în 43 de cazuri, în special la copii.

Grupă de vârstăTotal cazuriInternăriDecese% din total
0-1 ani1281507,40%
2-4 ani26413015,26%
5-14 ani48614028,10%
15-49 ani6341036,66%
50-64 ani134007,75%
>65 ani83004,80%

Pneumonii

În săptămâna 51, au fost raportate 341 de cazuri de pneumonie, afectând toate grupele de vârstă. Internarea a fost recomandată în 131 de cazuri, majoritatea la persoanele peste 65 de ani.

Grupă de vârstăTotal cazuriInternăriDecese% din total
0-1 ani221606,45%
2-4 ani291108,50%
5-14 ani5011014,66%
15-49 ani8221024,04%
50-64 ani6025017,59%
>65 ani9847028,73%

Datele complete au fost transmise de Direcția de Sănătate Publică și reflectă tendințele actuale privind bolile respiratorii în județ.

Ultima oră