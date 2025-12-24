infecțiile respiratorii explodează la sibiu, chiar înainte de sărbători: peste 1.500 de cazuri raportate

În perioada 15-21 decembrie 2025, activitatea virală a înregistrat o intensificare a cazurilor de gripă, alături de o ușoară creștere a infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare.
În schimb, numărul pneumoniilor a scăzut ușor, însă formele severe de boală rămân frecvente, în special la persoanele vârstnice.
Gripa
Medicii au raportat 131 de cazuri de gripă, dintre care 5 au fost confirmate prin teste de laborator (bărbați cu vârste între 37 și 84 de ani, infectați cu virus gripal de tip A, nesubtipat). Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul cazurilor a crescut cu 83, iar față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 66. Majoritatea cazurilor au fost ușoare și medii, iar internarea a fost necesară doar în 17 cazuri, preponderent la copii sub 14 ani.
|Grupă de vârstă
|Total cazuri
|Internări
|Decese
|% din total
|0-1 ani
|12
|3
|0
|9,16%
|2-4 ani
|22
|5
|0
|16,79%
|5-14 ani
|55
|3
|0
|41,98%
|15-49 ani
|28
|3
|0
|21,37%
|50-64 ani
|6
|0
|0
|4,58%
|>65 ani
|8
|3
|0
|6,10%
Infecții acute ale căilor respiratorii superioare
În aceeași perioadă, s-au înregistrat 1.729 de cazuri de IACRS, în creștere cu 71 față de săptămâna precedentă și cu 246 comparativ cu anul trecut. Formele de boală au fost ușoare, iar internarea a fost necesară în 43 de cazuri, în special la copii.
|Grupă de vârstă
|Total cazuri
|Internări
|Decese
|% din total
|0-1 ani
|128
|15
|0
|7,40%
|2-4 ani
|264
|13
|0
|15,26%
|5-14 ani
|486
|14
|0
|28,10%
|15-49 ani
|634
|1
|0
|36,66%
|50-64 ani
|134
|0
|0
|7,75%
|>65 ani
|83
|0
|0
|4,80%
Pneumonii
În săptămâna 51, au fost raportate 341 de cazuri de pneumonie, afectând toate grupele de vârstă. Internarea a fost recomandată în 131 de cazuri, majoritatea la persoanele peste 65 de ani.
|Grupă de vârstă
|Total cazuri
|Internări
|Decese
|% din total
|0-1 ani
|22
|16
|0
|6,45%
|2-4 ani
|29
|11
|0
|8,50%
|5-14 ani
|50
|11
|0
|14,66%
|15-49 ani
|82
|21
|0
|24,04%
|50-64 ani
|60
|25
|0
|17,59%
|>65 ani
|98
|47
|0
|28,73%
Datele complete au fost transmise de Direcția de Sănătate Publică și reflectă tendințele actuale privind bolile respiratorii în județ.
Ultima oră
- Infecțiile respiratorii explodează la Sibiu, chiar înainte de sărbători: peste 1.500 de cazuri raportate 3 minute ago
- Mesajul de sărbători al deputatului Raluca Turcan: „Crăciunul este despre prezență și iubire față de familie” 5 minute ago
- Ce s-a întâmplat, de fapt, la piscina prăbușită a hotelului Hilton: ISU Sibiu vine cu precizări importante 46 de minute ago
- Ajunul Crăciunului în fiecare regiune a României: Obiceiuri și superstiții 2 ore ago
- Crăciun cu polițiști la datorie: patrule în gări, piețe și târguri din Sibiu 2 ore ago