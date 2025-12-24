mesaj de crăciun din partea lui bogdan trif, președintele psd sibiu / video

Sărbătorile de iarnă ne oferă prilejul de a ne opri pentru un moment, de a privi cu recunoștință spre anul care se încheie și de a ne îndrepta gândurile către cei dragi.

Vă doresc ca Sfânta Sărbătoare a Crăciunului să vă aducă liniște sufletească, sănătate și bucurii alături de familie și prieteni. Fie ca spiritul Nașterii Domnului să ne inspire să fim mai solidari, mai uniți și mai încrezători în viitor.

Crăciun fericit și un An Nou cu împliniri, speranță și prosperitate!

Președinte P.S.D. Sibiu

Trif Bogdan

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.