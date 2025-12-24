mesaj de sărbători din partea prefectului județului sibiu

Prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a transmis un mesaj cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, adresat tuturor locuitorilor județului, în care le urează pace, sănătate și speranță, subliniind importanța solidarității, a credinței și a responsabilității față de comunitate, la cumpăna dintre ani.

“Cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă, adresez tuturor locuitorilor județului Sibiu cele mai sincere gânduri de pace, sănătate și speranță.

Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului ne oferă, în fiecare an, un prilej de profundă reflecție, de întoarcere la valorile autentice și de apropiere sufletească între oameni. Este un timp al liniștii și al credinței, în care lumina Crăciunului ne amintește de importanța iubirii față de semeni, a solidarității și a responsabilității față de comunitate.

La cumpăna dintre ani, este important să ne reafirmăm angajamentul de a construi împreună o comunitate unită, bazată pe respect, dialog și cooperare, în care siguranța, stabilitatea și demnitatea cetățenilor să rămână priorități esențiale.

Vă doresc ca vestea Nașterii Mântuitorului să vă aducă pace în suflet, căldură în case și bucuria de a fi împreună, iar Noul An să fie unul cu sănătate, împliniri și încredere într-un viitor mai bun.

Crăciun binecuvântat și un An Nou cu pace, speranță și bucurii!” Prefect, Mircea Dorin CREȚU