mesaj de sărbători din partea primăriei cisnădie: “sănătate și un an nou cu vești bune”

Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan a transmis cetățenilor un mesaj de Sărbători, prin care le urează cetățenilor, liniște, sănătate și un An Nou cu vești bune pentru fiecare familie din Cisnădie.

În mesaj, primarul a subliniat realizările din 2025, menționând că anul acesta a fost unul al modernizării și al îmbunătățirii serviciilor pentru cetățeni. El a evidențiat eforturile administrației de a transforma Cisnădia într-un oraș mai modern și mai prietenos cu locuitorii săi.

“Dragii noștri,

Vă dorim Sărbători liniștite, sănătate și un an nou cu vești bune pentru fiecare familie din Cisnădie! Vă mulțumim pentru încredere și pentru colaborarea din acest an. Așa cum știți, anul 2025 a reprezentat pentru Cisnădie și pentru primăria orașului nostru un moment al schimbărilor în bine. Am început modernizarea, am simplificat proceduri, am îmbunătățit modul de lucru, am crescut ritmul lucrărilor și am pus accent pe servicii mai rapide și mai bune pentru cetățeni.

Știm că rezultatele se măsoară în lucruri concrete și asta am încercat să facem: să rezolvăm problemele orașului mai repede, să eliminăm birocrația, să avem spații publice mai bine întreținute, să implementăm cât mai multe proiecte utile.

Mai avem foarte mult de muncă, dar direcția aleasă de noi, cu sprijinul vostru, este una fără întoarcere: un oraș modern, care își respectă cetățenii și le oferă un confort tot mai ridicat, pentru toate generațiile.

Anul viitor vom continua – sperăm noi cu o viteză și mai mare – modernizarea, digitalizarea serviciilor, simplificarea interacțiunii cu cetățenii. Vom face noi investiții pentru a crește calitatea vieții, vom comunica tot mai bine, transparent, ceea ce facem și cum cheltuim banul public. Orașul Cisnădie are un potențial uriaș și suntem convinși că vom reuși să-l atingem cu seriozitate și implicare, dedicați nevoilor reale ale comunității noastre. Sărbători Fericite și La mulți ani!” a transmis Primăria orașului Cisnădie