mesajul de sărbători al deputatului raluca turcan: „crăciunul este despre prezență și iubire față de familie”

În pragul sărbătorilor de iarnă, deputatul de Sibiu, Raluca Turcan ne transmite că este momentul să ne oprim din agitația cotidiană și să reflectăm asupra a ceea ce contează cu adevărat: timpul, grija și iubirea pe care le oferim celor dragi.

“De prea multe ori ne punem pe noi și pe cei dragi pe ultimul loc, lăsând alte lucruri să pară mai urgente, mai importante. Crăciunul ne aduce însă aminte ce contează cu adevărat: timpul, grija și iubirea oferite celor care ne-au fost mereu aproape. De părinții și bunicii care ne sunt alături, de prezența lor caldă.

Poate că acesta e momentul potrivit să ne facem un angajament sincer: ca anul viitor să-i vedem mai des, nu doar de sărbători și nu doar „din când în când”, ci pe parcursul întregului an. Pentru că ei sunt, de fapt, cei mai importanți oameni din viața noastră, chiar dacă, prinși în nebunia zilelor, uităm uneori acest adevăr.

Vă doresc un Crăciun cu sufletul plin, cu recunoștință și cu promisiunea de a fi mai prezenți unii pentru alții. Crăciun fericit! “ a postat Raluca Turcan pe Facebook