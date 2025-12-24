mesajul primarului astrid fodor, cu ocazia crăciunului și anului nou: “să ne întoarcem și spre cei în nevoie”

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Cora Fodor, a transmis un mesaj cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou, adresat sibienilor, în care vorbește despre bucuria sărbătorilor, importanța timpului petrecut alături de cei dragi și nevoia de solidaritate față de persoanele aflate în dificultate.

“Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei și a magiei, a obiceiurilor transmise din generație în generație, a colindelor și a bucatelor tradiționale care fac parte din farmecul sărbătorilor noastre. Este momentul în care petrecem mai mult timp cu cei dragi, dăruind și primind bucurii. Perioada sărbătorilor este și una în care, mai mult decât de obicei, trebuie să ne întoarcem și spre cei în nevoie, nu din dorința egoistă de a primi recunoștință, ci din pornirea sinceră de a ajuta, de a face Crăciunul mai frumos și celor pentru care strictul necesar este un lux.

Nu în ultimul rând, cea mai frumoasă perioadă a anului ne aduce răgazul timpului liber, pe care putem să îl dăruim familiei și prietenilor, dar și nouă înșine, printr-o pauză de la agitația zilnică. Vă doresc ca acest Crăciun să vă găsească alături de cei dragi, cu mesele îndestulate și cu bucurie în case, cu inima mai împăcată prin bunătatea față de semeni și cu liniște în suflet.

Crăciun fericit, tuturor!” – Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu