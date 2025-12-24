o sibiancă reconfirmată pe lista arbitrilor fifa

Medieșeanca Roxana Timiș (30 ani) a fost validată pentru al doilea an consecutiv pe lista arbitrilor FIFA, urmând să oficieze meciuri internaționale și anul viitor.

Federația Română de Fotbal a anunțat că FIFA a validat lista arbitrilor români desemnați de Comisia Centrală pentru a oficia anul viitor în competițiile internaționale. Printre cei 11 arbitri de centru se regăsește și medieșeanca Roxana Timiș, care intră astfel în al doilea an cu ecuson FIFA.

Roxana nu a mai arbitrat în ultimele luni, fiind însărcinată și dând naștere recent celui de-al doilea copil. Ea va reveni la pregătiri din prima parte a anului viitor. A fost pe teren ultima dată în luna aprilie a acestui an, la meciul de Superliga feminină, Olimpia Gherla – Unirea Alba Iulia.

De meserie polițistă, Roxana este în lotul centralilor de Liga 2, iar pe viitor își propune să urce la primul eșalon. Visul cel mai mare este însă altul pentru oricare arbitru. ”Sper să ajung la Superliga, cu răbdare sunt sigură că ajungi unde îți dorești. Visul oricărui arbitru cred că este însă să ajungă la un Campionat Mondial” a spus ecusonul FIFA pentru Ora de Sibiu, într-un interviu video realizat cu câteva luni în urmă la sediul redacției.

Cel mai bun arbitru sibian din istorie, Aron Huzu a intuit potențialul tinerei și a determinat-o să treacă de la tușă la centru, mutare care s-a dovedit una foarte inspirată.

”Eu inițial am început ca arbitru asistent, am promovat la Liga a III-a printr-un program de tinere talente. După care, am fost sfătuită și de cei de la AJF Sibiu și de domnul Huzu să trec la centru. A fost o provocare pentru mine, dar am reușit și sunt foarte fericită de decizia aceasta” a mai povestit Roxana Timiș.

Iată lista arbitrilor FIFA pentru anul 2026:

Arbitri: Istvan KOVACS, Marian BARBU, Radu PETRESCU, Horațiu FEȘNIC, Andrei CHIVULETE, Rareș VIDICAN, Szabolcs KOVACS, Iuliana DEMETRESCU, Alina PEȘU, Ana Maria TERTELEAC, Roxana TIMIȘ

Arbitri asistenți: Mihai MARICA, Mircea GRIGORIU, Ferencz TUNYOGI, Radu GHINGULEAC, Valentin AVRAM, George NEACȘU, Alexandru CEREI, Marius BADEA, Alexandru CORB, Adrian VORNICU, Roxana IVANOV, Daniela CONSTANTINESCU, Cătălina NAN, Diana FLOREA, Andreea ȘUȘCĂ, Ana PUȘCAȘU, Ilinca MAZGA

Arbitri VAR: Cătălin POPA, Ovidiu HAȚEGAN, Sebastian COLȚESCU, Sorin COSTREIE, Marcel BÎRSAN, Radu PETRESCU, Iulian DIMA, Andrei CHIVULETE, Florin ANDREI, Cristina TRANDAFIR, Iuliana DEMETRESCU, Alina PEȘU

Arbitri futsal: Vlad CIOBANU, Bogdan HANCEARIUC, Liviu CHIȚA, Laurențiu DEACONU

Arbitri fotbal pe plajă: Attila BALINT, Liviu DÂRJAN, Laurențiu PENTEK