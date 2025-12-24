polițiștii din sibiu care au primit aplauze la scena deschisă: au colindat cu patimă și emoție / video

Moment inedit în centrul Sibiului, chiar lângă bradul de Crăciun. Polițiștii sibieni Iulia Banciu, Ana Mureșan, Alexandra Ganu și Vlad Teodosiu-Păducel au colindat publicul prezent.

Aceștia îi invită pe sibieni să se oprească pentru câteva clipe din agitația cotidiană și să se bucure, alături de ei, de căldura colindelor, lumina din priviri și liniștea care se așterne atunci când inimile celor dragi se întâlnesc.

“Dincolo de uniformă suntem oameni și purtăm în suflet magia Crăciunului! Colegii noștri, Iulia, Ana, Alecsandra și Vlad vă invită să vă opriți puțin din alergare și să vă bucurați, alături de noi, de căldura colindelor, de lumina din priviri și de liniștea care se așterne când inimile celor dragi se întâlnesc.

Vă invitam cu sufletul deschis, să simțim împreună ce înseamnă, cu adevărat, să fim aproape unii de alții – cu emoție, cu recunoștință și cu bucuria simplă a lucrurilor care ne unesc. Crăciunul nu e doar o sărbătoare, e o stare… și vă invităm să o trăim împreună.

Să aveți sărbători liniștite, în siguranță, alături de cei dragi! Crăciun fericit tuturor!” transmite IPJ SIBIU