se scumpește gunoiul în sibiu: consilierii aprobă noile tarife în 30 decembrie 

Taxa de salubrizare se va scumpi de la 1 ianuarie 2025. Consilierii locali vor aproba noile tarife într-o ședință extraordinară, ultima din acest an, organizată în 30 decembrie.

Taxa de salubrizare a fost ajustată ultima oară în 1 februarie 2025 cu indicele total al prețurilor de consum de 140,71% comunicat de INS. În prezent, abonamentele de salubrizare se prezintă astfel:

Pentru abonamentul ECO: o persoană plătește 17 lei, două persoane plătesc 34 lei, iar 3+ persoane plătesc 44 lei.

Pentru abonamentul PRACTIC: o persoană plătește 22,50 lei, două persoane plătesc 45 lei, iar 3+ persoane plătesc 59 lei.

Pentru abonamentul MAXI: o persoană plătește 70 lei, două persoane plătesc 70 lei, iar 3+ persoane plătesc 70 lei.

De la 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare noile tarife percepute de operatori pentru activitățile desfășurate pe fluxul deșeurilor municipale, ajustate conform hotărârii Adunării Generale a ADI ECO Sibiu din 5 și 6 noiembrie 2025. (DETALII AICI). Așadar, raportat la noile tarife ale operatorilor și la cantitățile de deșeuri estimate pentru anul 2026, a rezultat un cost de 55,5 milioane lei pentru activitățile de colectare, tratare și eliminare a deșeurilor. Din această sumă, un procent de 25% revine persoanelor juridice.

Pentru a acoperi costurile estimate pentru activitățile serviciului de salubrizare și pentru a stopa deficitul de încasare a taxei de salubrizare (în prezent ajuns la suma de 8,68 milioane lei aferent anilor anteriori), municipalitatea a propus majorarea abonamentelor actuale cu 22%, începând cu 1 ianuarie 2026, astfel:

Pentru abonamentul ECO: o persoană va plăti 21 lei, două persoane vor plăti 42 lei, iar 3+ persoane vor plăti 54 lei.

Pentru abonamentul PRACTIC: o persoană va plăti 27,5 lei, două persoane vor plăti 55 lei, iar 3+ persoane vor plăti 72 lei.

Pentru abonamentul MAXI: o persoană va plăti 85 lei, două persoane vor plăti 85 lei, iar 3+ persoane vor plăti 85 lei.

Proiectul s-a aflat în dezbatere publică, iar acum va ajunge pe masa consilierilor locali. În 30 decembrie, aleșii municipiului se vor întruni în ședință extraordinară pentru a vota proiectul.