sibienii au pus mână de la mână: 20.000 de euro pentru un „pacient” high-tech care pregătește salvatorii de vieți / foto

Comunitatea sibiană a demonstrat încă o dată că implicarea și generozitatea pot salva vieți.

Datorită contribuției a peste 720 de alergători și 507 susținători la Maratonul Internațional Sibiu, edițiile 2024 și 2025, împreună cu sprijinul Medimpact SRL Cluj, SMURD Sibiu a achiziționat un manechin medical avansat pentru simularea cazurilor complexe de urgență.

Echipamentul va fi folosit pentru instruirea echipelor medicale, a paramedicilor și a salvamontiștilor, ridicând semnificativ nivelul de pregătire profesională și eficiența intervențiilor în situații critice.

Mesajul Dr. Csillag Paul-Bogdan, medic șef UPU-SMURD SCJU Sibiu

“Dragi sibieni,

Pe această cale dorim să vă mulțumim pentru sprijinul acordat în vederea realizării proiectului depus de către Asociația „Organizația Voluntarilor SMURD Sibiu” la Maratonul Internațional Sibiu, edițiile 2024 și 2025. Suma adunată pe parcursul celor doi ani a fost de 101.483 RON (aproximativ 20.000 euro), prin contribuția a 720 de alergători și 507 susținători ai proiectului nostru. Cu această sumă și cu sprijinul important al firmei Medimpact SRL Cluj, am reușit să achiziționăm ceea ce ne-am propus – un manechin avansat de simulare a cazurilor medicale complexe pentru echipele care intervin în situațiile de urgență (echipe SMURD de reanimare sau de prim ajutor calificat, echipe medicale de urgență din UPU-SCJU Sibiu, pompieri și salvamontiști). În acest demers ni s-au alăturat, ca de obicei, colegii de la ISU Sibiu și cei de la Serviciul Public Salvamont Sibiu: intervenim împreună, ne pregătim împreună.

Proiectul este al patrulea depus și finalizat de către studenții voluntari SMURD Sibiu (cărora le mulțumesc încă o dată pentru efortul constant depus pe parcursul anilor în cadrul echipei de reanimare SMURD TIM Sibiu pentru ajutorarea semenilor aflați în dificultate, efort complet gratuit) la Maratonul Internațional Sibiu. Cu banii obținuți (aproximativ 56.000 euro) la cele cinci ediții la care au participat s-au achiziționat, pe lângă manechinul sus-menționat, un ecograf portabil, un aparat de gaze arteriale portabil și un videolaringoscop (acesta împreună cu Fundația pentru SMURD) pentru ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă SMURD Sibiu, și s-a reușit operaționalizarea unei autospeciale pentru Medicul de Urgență SMURD Sibiu (crescând astfel mobilitatea și eficiența acestuia).

Pentru noi, aceste realizări sunt dovada unei comunități sibiene extrem de generoase, care se apleacă în mod responsabil asupra aspectelor semnalate de diferitele instituții și organizații. Încă o dată, „un mare mulțumesc” sibienilor, cărora le dorim Sărbători fericite și sănătate.” a transmis șeful UPU Sibiu

Mesajul studentei la medicină ULBS Sibiu, coordonator Asociația “Organizația Voluntarilor SMURD Sibiu, Nănescu Teodora

“Pentru noi, acest manechin înseamnă un nou nivel de pregătire, atât ca studenți, cât și ca paramedici. Manechinul de ALS ne oferă posibilitatea de a exersa proceduri medicale avansate și de a ne pregăti mai bine pentru situații reale, critice.

Dorim să mulțumim tuturor celor care ne-au susținut și au contribuit la strângerea de fonduri, fie alergând, fie donând. Sprijinul vostru înseamnă încredere în educația și pregătirea viitorilor medici, paramedici și salvamontiști.

Vă suntem recunoscători pentru implicare și promitem să folosim această oportunitate cu responsabilitate și dedicare, în beneficiul comunității.” a transmis studenta Nănescu Teodora

Mesajul Inspectorului Șef ISU Sibiu, Lt Col. Anastasiu Laurențiu

“Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu și-a exprimat, de la început, susținerea și sprijinul față de proiectul privind achiziționarea unui manechin de training medical (Advanced Life Support și Traumă), destinat activităților de instruire și pregătire practică a personalului medical și operativ.

Consider că această achiziție reprezintă un pas important în îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională, oferind posibilitatea desfășurării de exerciții și simulări medicale în condiții apropiate de cele reale. Utilizarea acestui echipament contribuie direct la creșterea eficienței intervențiilor și la consolidarea capacității de răspuns în situații de urgență.

Apreciez implicarea și eforturile depuse pentru implementarea acestui proiect și susțin utilizarea eficientă a echipamentului achiziționat, în beneficiul siguranței personalului medical și al comunității deservite.” a transmis Șeful ISU Sibiu

Mesajul directorului Serviciul Public Salvamont Sibiu, Popescu Dan

“Salvamont Sibiu susține și salută inițiativa SMURD Sibiu de a achiziționa un manechin medical multifuncțional pentru pregătirea personalului de intervenție, proiect inclus în cadrul Maratonului Internațional Sibiu.

Salvamont Sibiu s-a implicat activ în procesul de strângere de fonduri, considerând că investiția în pregătirea continuă a personalului medical și de salvare este esențială pentru creșterea calității intervențiilor în situații de urgență.

Ne bucurăm că am putut sprijini acest demers și mulțumim tuturor donatorilor care au ales să contribuie la un proiect cu impact direct asupra siguranței comunității.

Totodată, dotarea cu acest manechin de pregătire va aduce beneficii și personalului Salvamont Sibiu, care va putea utiliza funcțiile avansate ale echipamentului în cadrul sesiunilor comune de instruire, consolidând astfel cooperarea interinstituțională și nivelul de pregătire profesională pentru intervențiile complexe.” a transmis șeful Salvamont Sibiu