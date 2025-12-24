un sibian a debutat în superliga la doar 16 ani pentru universitatea craiova

Crescut de Interstar, sibianul Denys Muntean a debutat în Superliga la doar 16 ani, pentru Universitatea Craiova.
Sibianul crescut de Intersar, Denys Muntean a intrat pe teren în minutul 83 al partidei Universitatea Craiova – Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 5-0, din etapa a 21-a a Superligii.
Muntean l-a înlocuit pe Etim şi a jucat fără trac, fiind implicat cu dezinvolură în fazele ofensive ale Craiovei din final.
Sibian la origini, Denys Muntean a făcut primii paşi în fotbal la Interstar Sibiu. În urmă cu doi ani și jumătate a făcut pasul la Academiei Universităţii Craiova și a atras atenţia prin evoluţiile consistente de la echipa secundă, care joacă în Liga 3.
În urmă cu trei ani, Denys juca ca mijlocaș la Interstar sub comanda lui Caius Bara și a câștigat campionatul județean U15, după care a fost selecționat la lotul zonal. În 2020, Denys Muntean a fost desemnat cel mai bun sportiv la nivel de fotbal juvenil din Sibiu, fiind premiat de edilul Astrid Fodor.
