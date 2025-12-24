un sibian a debutat în superliga la doar 16 ani pentru universitatea craiova

Crescut de Interstar, sibianul Denys Muntean a debutat în Superliga la doar 16 ani, pentru Universitatea Craiova.

Sibianul crescut de Intersar, Denys Muntean a intrat pe teren în minutul 83 al partidei Universitatea Craiova – Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 5-0, din etapa a 21-a a Superligii.

Muntean l-a înlocuit pe Etim şi a jucat fără trac, fiind implicat cu dezinvolură în fazele ofensive ale Craiovei din final.

Sibian la origini, Denys Muntean a făcut primii paşi în fotbal la Interstar Sibiu. În urmă cu doi ani și jumătate a făcut pasul la Academiei Universităţii Craiova și a atras atenţia prin evoluţiile consistente de la echipa secundă, care joacă în Liga 3.

Foto: Interstar Sibiu

În urmă cu trei ani, Denys juca ca mijlocaș la Interstar sub comanda lui Caius Bara și a câștigat campionatul județean U15, după care a fost selecționat la lotul zonal. În 2020, Denys Muntean a fost desemnat cel mai bun sportiv la nivel de fotbal juvenil din Sibiu, fiind premiat de edilul Astrid Fodor.

