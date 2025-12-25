bărbat din agnita, dat dispărut după ce a plecat la muncă în germania

Poliţiştii sibieni caută un bărbat în vârstă de 52 de ani, care a plecat de la domiciliul său în Germania, iar familia nu mai poate lua legătura cu el.

Persoanele ce pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acestuia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.

La data de 25 decembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că din luna iunie 2025, ANDREI DANIEL, în vârstă de 52 de ani, a plecat de la domiciliul său, din orașul Agnita, la muncă în Germania, iar din data de 26 noiembrie a.c. familia nu a mai putut lua legătura cu acesta.

Semnalmente: înălțime 1,60 cm, greutate 45 kg, ochii căprui, păr creț lungime medie.

Semne particulare: o cicatrice în zona abdomenului.

