ce se întâmplă în organism când mănânci prea mult de sărbători: explicațiile medicilor

Perioada sărbătorilor aduce mese bogate, preparate tradiționale, deserturi și băuturi festive, care, consumate în exces, pot afecta digestia și metabolismul.

Pentru a preveni disconfortul, creșterile glicemice și acumularea kilogramelor în plus, specialiștii recomandă echilibru alimentar, respectarea meselor și integrarea mișcării în rutina zilnică.

Potrivit Digi24, dr. Nicoleta Lupașcu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat cum pot fi organizate mesele de sărbători astfel încât să ne bucurăm de tradiții fără efecte negative asupra sănătății.

Cum gestionăm mesele de sărbători fără excese

Mulți oameni aleg să sară peste mese înainte de zilele festive, în ideea că astfel vor putea mânca mai mult ulterior. În realitate, această strategie are efectul opus.

„Perioadele de restricție accentuată stimulează hormonii foamei și cresc riscul de supraalimentare. Atunci când păstrăm un echilibru alimentar constant, mesele festive nu provoacă automat disconfort sau creșteri semnificative în greutate”, explică dr. Nicoleta Lupașcu.

Medicul subliniază că mesele de sărbători durează doar câteva zile, nu săptămâni întregi, și pot fi integrate fără probleme într-un stil de viață sănătos.

Câte mese sunt recomandate pe zi

O strategie eficientă pentru prevenirea exceselor este limitarea la două mese principale pe zi, fără gustări între ele, chiar și în perioada sărbătorilor. Această abordare oferă organismului timp suficient pentru digestie și metabolizare, reducând riscul depozitării excesului caloric.

Preparatele tradiționale nu trebuie eliminate. Din punct de vedere metabolic, proteinele animale oferă sațietate și ajută la menținerea glicemiei stabile.

„Friptura, cârnații sau sarmalele pot fi consumate fără pâine. Dacă se dorește un adaos, mămăliga este o alternativă mai potrivită, cu un impact metabolic mai favorabil”, precizează medicul.

Beneficiile murăturilor în meniul festiv

Murăturile sunt un element tradițional valoros al bucătăriei românești. Acestea furnizează fibre, vitamine, minerale și probiotice, susținând digestia și metabolismul. Combinațiile simple sunt cele mai eficiente: friptură cu murături, sarmale cu varză murată sau carne alături de salate cu oțet. Salatele ușor acide pot contribui la stabilizarea glicemiei după masă și la controlul greutății.

Sportul – aliatul organismului după mesele festive

Activitatea fizică joacă un rol esențial în gestionarea meselor bogate. Exercițiile efectuate în primele 30-60 de minute după masă ajută mușchii să preia glucoza din sânge, reduc necesarul de insulină și scad riscul de depozitare a grăsimilor.

„O plimbare de 10-30 de minute imediat după masă are un efect metabolic semnificativ”, explică medicul. Mișcarea de dimineață, antrenamentele de forță sau cardio pot fi menținute și în zilele de sărbătoare, iar dansul, mai ales în noaptea de Revelion, este o formă excelentă de activitate fizică.

Deserturi și băuturi festive – cum să le consumăm corect

Deserturile ar trebui consumate doar după masă, nu pe stomacul gol. Dulciurile mâncate înainte de masă duc la creșteri rapide ale glicemiei și stimulează secreția de insulină, favorizând senzația de foame. Ideal este ca desertul să fie consumat o singură dată pe zi, preferabil la prânz. Dacă este servit seara, masa ar trebui încheiată cu cel puțin trei ore înainte de somn.

În ceea ce privește băuturile, alcoolul este metabolizat cu prioritate de ficat, ceea ce încetinește arderea grăsimilor. Se recomandă limitarea la un singur pahar de vin sau prosecco. Sucurile, inclusiv cele naturale, conțin cantități mari de zahăr și nu sunt recomandate în timpul meselor festive. Hidratarea corectă cu apă plată, apă minerală sau ceaiuri neîndulcite este esențială.

Cum revenim la echilibru după sărbători

Excesele alimentare de câteva zile nu produc dezechilibre metabolice majore. Problemele apar atunci când aceste obiceiuri se prelungesc. Revenirea la un stil de viață sănătos nu presupune restricții drastice, ci reluarea rutinei obișnuite: mese regulate fără gustări, mișcare zilnică, somn suficient, hidratare și gestionarea stresului.

Bucuria sărbătorilor poate merge mână în mână cu un stil de viață responsabil, care protejează sănătatea fără a renunța la tradiții.

FOTO https://www.via-profi.ro/