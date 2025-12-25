cine este sibianul prins la napoli: era dat în urmărire pentru evaziune fiscală

Păcurar Gheorghe este numele sibianului în vârstă de 54 de ani, din Brateiu, care a fost prins zilele trecute de polițiștii din Napoli.

Acesta era urmărit în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis pentru comiterea faptei de evaziune fiscală. Potrivit publicației italiene Il Quotidiano d’Italia, reținerea a fost realizată de agenții Brigăzii Mobile din Napoli, care l-au localizat pe fugar în zona Vezuviului.

Păcurar Gheorghe a fost trimis în judecată în România în anul 2017, iar procesele s-au încheiat în 2022, cu o condamnare definitivă. Cu toate acestea, încă din 2020, bărbatul a dispărut, reușind să se sustragă executării pedepsei.

Cazul a atras atenția și din cauza conexiunilor cu scena politică locală din Sibiu, prin intermediul soției sale, Adriana Elena Păcurar, cunoscută în comunitate. În 2024, aceasta și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar al orașului Dumbrăveni, iar anterior a ocupat postul de consilier local.

Alegerea orașului Pompei ca refugiu s-a dovedit însă greșită, datorită supravegherii intense a forțelor de ordine italiene. Teritoriul Italiei este adesea folosit ca zonă de tranzit sau ascunzătoare de către fugari străini,