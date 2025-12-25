crimă la blăjel, chiar în ajunul crăciunului: mai mulți suspecți reținuți

O crimă șocantă s-a produs în cursul nopții trecute, 24 spre 25 decembrie, în localitatea sibiană Blăjel.

UPDATE 2: Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, în noaptea de 24/25.12.2025 s-a iscat un conflict spontan între cel puțin douăzeci de persoane, pe o stradă din localitatea sibiană Blăjel. În cadrul acestui conflict, victima, o persoană în vârstă de 36 ani a fost agresat cu diverse corpuri contondente în zona capului și a corpului, de către patru autori în vârstă de 14, 18, 27 și 33 de ani. În urma loviturilor primite, victima a decedat.

În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cei patru autori pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice și față de alte șase persoane pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.

UPDATE: Conform SAJ SIBIU, două echipaje medicale au intervenit de urgență aseară, în jurul orei 23:40, în localitatea Blăjel. În urma unui conflict între mai multe persoane, un bărbat în vârstă de 36 de ani a suferit un traumatism cranian sever. La sosirea echipajelor medicale, acesta se afla în stop cardio-respirator, iar personalul medical a început imediat manevrele de resuscitare.

După aproximativ 65 de minute de încercări de resuscitare, din păcate, bărbatul nu a răspuns manevrelor aplicate, fiind declarat decedat.

La fața locului a fost prezent și un echipaj ISU Sibiu, însă celelalte persoane implicate în altercație au refuzat examinarea medicală.

Știre inițială:

Conform primelor date, oamenii legii au reținut mai mulți suspecți, care sunt audiați în acest moment. Sursele Ora de Sibiu au transmis că victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 35 de ani a fost încercuită de nouă persoane și care ar fi agresat cu pumnii și cu picioarele. Nu se cunoaște momentan dacă în teribila faptă s-a folosit și o armă albă. Suspecții crimei ar fi de etnie romă.

“În legătură cu omorul comis azi noapte in județul Sibiu, voi da un comunicat aici de îndată ce probatoriul va fi administrat suficient cât să avem o situație de fapt conturată și eventual o măsură preventivă inițială. Momentan procurorul de caz audiază persoanele implicate.” a transmis Parchetul Sibiu

REVENIM CU INFRORMAȚII