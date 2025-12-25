cum s-a produs crima din noaptea de crăciun, la blăjel: bărbat de 36 de ani, ucis de 4 persoane printre care și un minor

Ies la iveală noi detalii despre crima din Blăjel, județul Sibiu. La încăierarea de azi-noapte, 24 decembrie, ar fi participat peste 20 de persoane.

Incidentul violent s-a soldat cu decesul unui bărbat de 36 de ani, care a suferit un traumatism cranian sever, dar și alte răni în zona feței și a pieptului. Potrivit surselor Ora de Sibiu, altercația s-ar fi produs pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, dar și a consumului de alcool.

Acum, din cele peste 20 de persoane implicate, 4 au fost reținute și duse la audieri. Au vârstele cuprinse între 14 și 33 de ani, iar procurorii îi cercetează pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Alte 6 persoane sunt cercetate pentru tulburarea liniștii publice,

“În noaptea de 24/25.12.2025 s-a iscat un conflict spontan între mai multe persoane (cel puțin douăzeci) pe o stradă din localitatea Blăjel, jud. Sibiu. În cadrul acestui conflict, victima, o persoană în vârstă de 36 ani a fost agresat cu diverse corpuri contondente în zona capului și a corpului de patru autori în vârstă de 14, 33, 27 și 18 ani. În urma loviturilor primite, victima a decedat. În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cei patru autori pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice și față de alte șase persoane pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.

Urmează să oferim informații suplimentare în legătură cu măsurile preventive la momentul dispunerii acestora.

Cercetările se efectuează în continuare de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul I.P.J. Sibiu – Serviciul de Investigații Criminale.” a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu