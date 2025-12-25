iubita omului de afaceri adrian kreiner dată în judecată pentru neplata avocaților din procesul crimei

Adriana Viliginschi, fosta concubină a afaceristului sibian Adrian Kreiner, ucis în noiembrie 2023, este implicată într-un litigiu complex cu societatea de avocați care a reprezentat-o.

Aceasta a ajuns să fie executată silit pentru neplata unui contract de asistență juridică, suma ridicându-se la 88.507,44 lei.

Potrivit datelor din dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Sibiu, Adriana Viliginschi a depus deja contestație la executare.

Moștenire de milioane de euro

Deși a moștenit o vilă evaluată inițial la 2,1 milioane de euro, ulterior la 1,5 milioane de euro, precum și părți sociale estimate la milioane de lei, Adriana Viliginschi a susținut în fața instanței că nu mai dispune de nicio sursă financiară pentru traiul zilnic, activând ca liber profesionist.

Au fost poprite toate conturile bancare: Raiffaisen 714,68 lei, 4,002,76 euro şi Revolut 773,41 lei.

Contractul prevedea un onorariu de succes calculat procentual din bunurile moștenite după decesul lui Adrian Kreiner, respectiv 3% pentru bunurile imobile și 6% pentru bunurile mobile, raportat la o valoare nedeterminată. Pe acest fond, Adriana Viliginschi a cerut constatarea nulității absolute a contractului.

Contestația a fost respinsă de judecător

Potrivit Fanatik.ro, societatea de avocați a solicitat respingerea cererii de suspendare provizorie a executării, arătând că nu este îndeplinită condiția urgenței, întrucât contestatoarea nu a făcut dovada unor prejudicii grave și iminente, în contextul în care dispune de un patrimoniu substanțial.

Prin urmare, pe 19 august 2025, Judecătoria Sibiu a respins cererea de suspendare provizorie a executării silite. Ulterior, într-un alt dosar, instanța a admis în parte cererea de suspendare a executării silite imobiliare și a dispus suspendarea acesteia până la soluționarea contestației la executare, decizie pronunțată pe 11 decembrie 2025. Următorul termen de judecată în acest dosar este stabilit pentru 26 martie 2026.

Pedepse și daune

În paralel, în dosarul penal privind uciderea lui Adrian Kreiner, cei trei inculpați au fost condamnați definitiv pe 11 noiembrie 2025. Marian-Cristian Minae și Laurențiu Ghiță au primit pedepse cu detenție pe viață, iar Costinel-Cosmin Zuleam, considerat liderul grupării, a fost condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare. Instanța a stabilit și despăgubiri civile, Adriana Viliginschi urmând să primească peste 33.000 de lei daune materiale și 150.000 de euro daune morale, iar fiica afaceristului, Vanessa Kreiner, 300.000 de euro daune morale, precum și restituirea ceasurilor de lux furate.

FOTO Adriana Viliginschi Instagram