mesaj de crăciun al primarului ivan nicolae: „pruncul sfânt să binecuvânteze sadu!” / video

Primarul comunei Sadu, Ivan Nicolae, a transmis un mesaj de Crăciun locuitorilor, subliniind semnificația nașterii Mântuitorului Isus Hristos și importanța iubirii, credinței și tradițiilor care leagă comunitatea.
În urarea sa, edilul și-a exprimat dorința ca Pruncul Sfânt să aducă pace și binecuvântare în casele și sufletele sădenilor.
“Iubiți sădeni,
Nașterea Mântuitorului Isus Hristos ne aduce din nou taina unei iubiri care se smereste până la iesle, pentru a ridica lumea la cer. În lumina blândă a Betleemului, Dumnezeu se face prunc pentru ca în fiecare inimă să se afle pace, nădejde și sens.
Fie ca Pruncul Sfânt să se nască și în casele și sufletele dumneavoastră, să binecuvânteze Sadu și să întărească legătura dintre oameni, credință și tradiție.
Hristos se naște! Slăviți-L!” a transmis primarul comunei Sadu, Valentin Ivan
