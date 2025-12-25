mesaj de sărbători de la senatoarea ruxandra cibu: sănătate, liniște și speranță pentru 2026

Senatoarea USR de Sibiu, Ruxandra Cibu a transmis, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, un îndemn la liniște, solidaritate și speranță, adresat tuturor sibienilor.

Aceasta le-a urat un Crăciun petrecut alături de cei dragi și un an 2026 mai bun, cu mai puține griji, mai multă bunăstare și, mai presus de toate, multă sănătate.

“Sărbătorile sunt un minunat prilej să lăsăm deoparte agitația de peste an și să ne întoarcem acasă nu doar fizic, ci și cu sufletul. Le doresc tuturor sibienilor să aibă parte de Sărbători liniștite și pline de bucurii, alături de cei dragi! Să aibă un an 2026 mai bun decât cel care se încheie, cu mai puține griji, mai multă bunăstare, mulți prieteni lângă noi și mai ales multă, multă sănătate!

Trecem printr-o perioadă dificilă, cu foarte multe provocări, de aceea sper să găsim resursele necesare să-i putem ajuta pe cei care au nevoie, dar în același timp să ne putem bucura și noi de câteva clipe de tihnă. Și să nu uităm de tradiții, indiferent că vorbim despre bunătățile din bucătărie sau despre colinde, pentru că ele ne țin împreună și ne leagă de copilărie, de părinți și bunici, de rădăcinile noastre. Sărbători fericite și un An Nou cât mai bun!” a transmis senatoarea USR Sibiu Ruxandra Cibu