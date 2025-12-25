mii de credincioși în catedrala mitropolitană din sibiu la sfânta liturghie de crăciun / foto

La praznicul Naşterii Domnului din acest an, Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost neîncăpătoare pentru miile de credincioşi veniţi să participe la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

Credincioşi din Sibiu şi localităţile învecinate, dar şi pelerini din alte zone ale ţării şi din străinătate, au venit să se roage în ziua marelui praznic şi să aducă cinstire Pruncului Iisus Hristos, Cel născut în peştera Betleemului pentru mântuirea neamului omenesc. La slujbă au participat cadre didactice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, slujitorii Catedralei Mitropolitane şi alţi preoţi şi diaconi.

„El Însuși devine Darul”

Potrivit Mitropoliei Ardealului, în cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a vorbit despre taina şi profunzimea praznicului Naşterii Domnului, subliniind paradoxul Betleemului.

„Minunea Betleemului este un paradox pe care mintea omenească nu poate să îl înțeleagă: Dumnezeu, Dăruitorul, nu vine la noi trimiţându-ne ceva de la Sine, o bogăție detașată de Sine, ci El Însuși devine Darul, arătându-ne că bogăția Sa nu constă în ceea ce are, ci în ceea ce ne dă, adică pe Însuși Fiul Său, Cel Unul-Născut. Face aceasta pentru că El este bogat din veșnicie şi pentru că le are pe toate la modul superlativ, fiind iubirea desăvârşită, lipsită de orice urmă de egoism. El a creat lumea nu din lipsă sau nevoie, ci din preaplinul iubirii Sale, însă a dorit să împărtăşească şi altor ființe spirituale bogăția Sa nemărginită, creând astfel cerul şi pământul şi toate cele ce sunt în el, iar mai pe urmă l-a creat pe om după chipul Său. Invitația către om era ca el să moștenească viața fără de moarte și veșnicele bunătăți, după cum afirmă Sfântul Vasile cel Mare în textul Liturghiei care îi poartă numele. Omul a nesocotit această mare bogăție şi, căzând în păcat, a sărăcit duhovnicește, depărtându-Se de Izvorul dragostei dumnezeieşti. Dar Dumnezeu cel infinit de bogat în slavă, dorind să vină şi să ne ridice din sărăcia noastră, S-a smerit, S-a golit, S-a deșertat pe Sine (Filipeni 2, 7), născându-Se ca un prunc sărac, în iesle, gol, lipsit de orice slavă lumească. Doar în acest mod, doar prin această sărăcire de bună voie, însă plină de iubire, bogăţia lui Dumnezeu putea ajunge la noi, cei sărăci, fără să ne zdrobească cu slava Sa plină de lumină. Doar îmbrăcându-Se în sărăcia noastră a putut să ne umple pe noi de bogăția slavei Sale nemărginite”, a subliniat Părinte Mitropolit Laurenţiu

Un număr mare de credincioşi s-au împărtăşit cu Sfintele Taine în cadrul Sfintei Liturghii, iar la final colindele tradiţionale au încălzit inimile tuturor celor prezenţi, întărind bucuria şi sensul profund al sărbătorii Naşterii Domnului.

FOTO Costin Chesnoiu