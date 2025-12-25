“obiceiuri” proaste de crăciun la sibiu: colindători filmați când fură și distrug decorațiunile pe o stradă din oraș / video

Preocupările unor colindători din seara de Ajun au stârnit nemulțumire în rândul locuitorilor din Sibiu, după ce mai multe aranjamente de Crăciun amplasate pe strada Ștefan Luchian au fost distruse.

Potrivit unei cititoare Ora de Sibiu, o parte dintre decorațiunile festive au fost smulse și furate, lăsând în urmă ghivece răsturnate și ornamente deteriorate. Incidentul a avut loc în noaptea de Ajun, într-un moment care ar fi trebuit să fie dedicat colindelor și spiritului sărbătorilor.

În loc de bucurie și tradiție, locuitorii zonei s-au trezit cu pagube materiale și cu sentimentul că spiritul Crăciunului a fost umbrit de astfel de gesturi. Oamenii spun că decorațiunile fuseseră montate pentru a înfrumuseța strada și pentru a aduce un plus de lumină și culoare cartierului.