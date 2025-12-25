primarul șelimbărului marius grecu: „vă doresc sărbători pline de liniște și bucurie”

Primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu, le-a transmis locuitorilor comunei un mesaj cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, subliniind importanța momentului de apropiere față de cei dragi și a valorilor comunitare.

În mesajul său, edilul a evidențiat că aceste sărbători reprezintă un prilej de reflecție, liniște sufletească și recunoștință pentru anul care se încheie, dar și de speranță și planuri bune pentru anul care vine.

“Dragii mei,

În această perioadă în care lumina sărbătorilor ne adună în jurul celor dragi, doresc să vă transmit sincere urări de sănătate, liniște și bucurie.

Fie ca Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos să vă găsească cu bine și să aveți parte de un An Nou binecuvântat!” a transmis primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu