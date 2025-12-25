proiectul care dă acces cluburilor sportive la bazele școlare din sibiu, blocat momentan: “am primit răspuns de la primărie”/ video

Copiii din Sibiu se confruntă cu o lipsă alarmantă de activitate fizică, ceea ce duce la obezitate, anxietate și dependențe de tehnologie sau alte vicii. Ruxandra Cibu propune o soluție ambițioasă: toate școlile și cluburile sportive să fie accesibile gratuit, astfel încât fiecare copil să aibă șansa să facă sport și să se dezvolte sănătos.

Senatoarea Ruxandra Cibu a vorbit, în cadrul interviului Ora de Politică, despre pasiunea ei pentru sport și despre dorința de a încuraja mișcarea în rândul copiilor din Sibiu. „Eu am făcut sport de performanță în copilărie. Mă rog, am făcut mult sport, fiind dintr-o familie de sportivi. Văd o diferență foarte mare între felul în care trăiesc copiii noștri astăzi și felul în care trăiam noi la începutul anilor ’80”, a declarat senatoarea.

Ea atrage atenția asupra efectelor lipsei de activitate fizică: „Copiii de acum nu se mai mișcă, nu mai fac sport de masă. Aceasta duce la obezitate, probleme de sănătate, anxietate și dificultăți de socializare. Foarte mulți copii ajung dependenți de tehnologie, jocuri de noroc, alcool sau droguri.”

În 20 noiembrie, Cibu a subliniat că proiectul este gândit să stabilească reguli clare și echitabile pentru toți cei interesați. „Proiectul acoperă în mod exhaustiv aceste activități de închiriere, pentru a nu fi discriminatoriu și pentru a stabili niște reguli clare pentru toată lumea. Acesta va reglementa toate tipurile de utilizări ale spațiilor școlare de către terți, sub formă de închiriere, va genera venituri pentru școli și va rezolva o mare problemă pe care o au cluburile sportive”, a explicat ea.

Sportul gratuit, obiectiv legislativ și local

Ruxandra Cibu subliniază că sportul nu trebuie privit doar prin prisma legislației: „Nu toate problemele se rezolvă cu o lege. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem și la nivel local. Mi-am propus să fiu un liant între administrația centrală și cea locală și să împing cât pot ideea că toți copiii trebuie să facă sport gratuit.”

Senatoarea a menționat că inițiativa ei vizează nu doar municipiul Sibiu, ci întreg județul: „Toți copiii din Sibiu, dacă își doresc, indiferent dacă părinții își permit să-i ducă la un club privat, să facă sport. Nu doar din oraș, ci din întreg județul.”

,,Unor cluburi li s-a spus să nu participe”

Ruxandra Cibu a avut deja o primă întâlnire cu reprezentanții cluburilor sportive, deși întâmpinarea a fost uneori dificilă: „Au fost situații în care cluburile nu au venit pentru că au fost semnate de primar, care finanțează clubul respectiv, și li s-a spus să nu participe. Cu toate acestea, din discuții a reieșit că foarte multe cluburi sunt nemulțumite de accesul la bazele sportive din unitățile de învățământ.”

Senatoarea consideră că școlile și bazele sportive sunt bunuri comune: „Toți plătim taxe și impozite pentru aceste spații. Cluburile trebuie să aibă grijă de ele, să le folosească responsabil și să plătească eventualele pagube, dar există un antrenor responsabil cu copiii.”

Demersul legislativ local și următorii pași

Proiectul a fost deja depus la Primăria Sibiu, iar senatoarea a primit un răspuns, dar a precizat că încă nu îl face public: „Mă aștept ca doamna primar și consilierii locali să înțeleagă necesitatea acestui demers. Putem organiza dezbateri cu cluburile și cu consilierii locali pentru a susține această inițiativă. Este o normalitate și ar aduce venituri suplimentare școlilor, contribuind la o mai bună susținere financiară.”

Senatoarea Ruxandra Cibu subliniază că implementarea proiectului necesită timp, discuții și transparență: „Este nevoie de efort, de pus oamenii la masă, dar cred că în final acest proiect va fi susținut de toți cei implicați.”