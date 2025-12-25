sibiul se mândrește cu ei: elevi de nota 10, polițiști și pompieri remarcabili și oameni curajoși 

Sibiul se poate mândri cu numeroși oameni remarcabili, care dau sens și forță comunității locale. De la elevi cu rezultate excepționale, până la persoane implicate activ în sprijinirea celor vulnerabili sau în ajutorarea copiilor cu probleme de sănătate, aceste inițiative au lăsat o amprentă profund pozitivă. În 2025, mai mulți sibieni s-au făcut remarcați prin faptele lor, demonstrând că solidaritatea, implicarea și performanța pot schimba în bine viața unei comunități.

Eleva care a adus media 10 la Bac în Sibiu

Singura medie de 10 din județul Sibiu în 2025 a fost a elevei Ana Timofte, absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din municipiul Sibiu. Ea a obținut 10 pe linie: la limba și literatura română, la matematică și la informatică. Tânăra a învățat an de an și a depus eforturi enorme pentru a intra la facultatea mult visată.

Ana și-a dorit să devină arhitect. Puteți citi povestea ei, AICI.

Doi elevi remarcabili: 10 pe linie la Evaluarea Națională

Paul și Mădălina au fost singurii elevi din Sibiu care, în 2025, au reușit să obțină media 10 la Evaluarea Națională în sesiunea de vară. Pentru Paul Baciu de la Școala Gimnazială Nr. 4 din Sibiu rezultatul nu a fost deloc surprinzător, căci a învățat constant pentru a reușit. Iar pasiunea pentru matematică i-a insuflat-o bunicul lui, care este profesor. Povestea lui poate fi citită AICI. De asemenea, Mădălina Țimonea de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” a obținut un 10 curat prin multă muncă și sute de ore de studiu. Eleva știe încă de acum ce vrea să devină: medic! Îi puteți citi povestea AICI.

Femeia de fier a Poliției Locale

Într-o lume în continuă schimbare, unde fiecare zi aduce noi provocări, există oameni care nu ezită să fie în prima linie, indiferent de riscuri. Diana Marcu este unul dintre acești oameni. Agent la Poliția Locală Sibiu și voluntar SMURD, ea și-a dedicat viața protejării comunității, intervenind acolo unde este nevoie de ajutor – fie că este vorba de o patrulare de rutină, de salvarea unui copil aflat în pericol sau de oferirea primului ajutor unei persoane în stare critică.

De mai bine de 18 ani, Diana îmbracă uniforma cu mândrie, demonstrând că această profesie nu este doar despre aplicarea legii, ci și despre empatie, responsabilitate și puterea de a face bine. Ca femeie într-un domeniu tradițional dominat de bărbați, ea și-a câștigat respectul prin muncă asiduă și curaj, dovedind că forța nu stă doar în brațe, ci și în inimă.

Citiți povestea Dianei Marcu, AICI.

Povestea Ramonei, șoferiță la Tursib

Ramona Grancea are 41 de ani și este una dintre cele trei șoferițe care lucrează în cadrul Tursib, alături de peste 200 de șoferi bărbați. Înainte de a ajunge la volanul autobuzelor din Sibiu, Ramona a lucrat timp de un an ca șofer de camion, însă dorința de a fi mai aproape de familie a determinat-o să caute un loc de muncă mai aproape de casă.

De peste doi ani, Ramona lucrează la Tursib, unde spune că se simte împlinită și apreciată. De la inaugurarea transportului metropolitan, Ramona conduce autobuzele pe ruta Veștem – Șelimbăr – Sibiu, după ce anterior a fost văzută la volan pe mai multe linii din oraș. Meseria de șofer de autobuz îi oferă satisfacția de a transporta oamenii în siguranță la destinație, dar și sentimentul că face parte dintr-o echipă unită. „Sunt foarte mândră de ceea ce fac. Este plăcut și, în același timp, o provocare să lucrezi într-o lume a bărbaților”, a spus Ramona.

Citiți povestea Ramonei, AICI.

Pompierul anului: lecție de curaj

Jonatan Popa, absolvent al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, promoția 2020, este comandant de echipaj și conducător de autospeciale la ISU Sibiu. De-a lungul carierei, plutonier Popa s-a remarcat prin implicare constantă și profesionalism, fiind prezent la unele dintre cele mai grave accidente rutiere produse în acest an pe DN1, în apropierea orașului Avrig. Două dintre aceste intervenții au impus activarea Planului Roșu de Intervenție, iar promptitudinea și priceperea pompierului sibian au contribuit la salvarea mai multor vieți.

El a fost premiat pentru curajul lui, fiind numit pompierul anului 2025. Povestea lui poate fi citită AICI.

Profesor de religie în 3 sate din Sibiu

Sibiul se mândrește cu Răzvan Băzărîncă, profesor de religie, care a obținut nota 9,90 la Titularizare în 2025. Experiența lui Răzvan la catedră a început în 2022, în zonele izolate ale Sibiului – Ațel, Vurpăr și Merghindeal. De atunci, el predă în satele județului, învățându-i pe elevi „o materie care echilibrează totul”. „Sinergia dintre religie și celelalte meserii este clar evidentă, totul are un sens aparte și o altă expresie fundamentală pentru viață!”, spunea profesorul într-un interviu pentru Ora de Sibiu, pe care îl puteți citi pe larg AICI.

Zinel Stejar, sibianul care a oferit un acoperiș deasupra capului unor oameni nevoiași

În pragul sărbătorilor de iarnă, localnicii din Ocna Sibiului au dat dovadă de un gest de solidaritate. Au pus mână de la mână și au reușit, într-un timp foarte scurt, să le cumpere Erikăi și lui Costică un container în care să locuiască, după ce au rămas pe drumuri. Cei doi locuiau într-o rulotă care a luat foc, dar cu ajutorul lui Zinel Stejar, omul care a inițiat o strângere de fonduri pentru ai, astăzi au un container-locuință în care să trăiască. (DETALII AICI)

Pantofi creați la Sibiu, vedete în serialul „Emily in Paris”

Noul sezon al celebrului serial Emily in Paris aduce o surpriză majoră pentru publicul din România – mai exact pentru Sibiu. Actrița Ashley Park, care o interpretează pe Mindy Chen, poartă în serial o pereche de pantofi creați chiar aici, de brandul sibian HARDOT. HARDOT este un brand de pantofi de lux născut din pasiunea pentru design a creatoarei Dana Iuga și din spiritul antreprenorial al Alinei Popa. Cele două fondatoare și-au propus încă de la început să rescrie regulile industriei de încălțăminte. Jennifer Lopez, Rita Ora, Demi Lovato, Thalia, Latto, Hailey Bailey și Heidi Klum sunt alte vedete de talie mondială care au purtat creațiile făurite la Sibiu. Povestea Hardot, AICI.

Erou în timpul liber: hoț prins în mall

Un polițist din Sibiu a dat dovadă de vigilență și spirit civic chiar și în afara orelor de serviciu, reușind să prindă un hoț cu mai multe furturi la activ. Aflat într-un magazin din Promenada Mall, polițistul a observat cum un bărbat a trecut de casele de marcat fără să plătească o pereche de adidași și un rucsac. (DETALII AICI)