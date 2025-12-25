șoferul care a făcut prăpăd pe dealul dăii era beat: e din vâlcea și a fugit de la locul faptei / foto

Un accident rutier grav s-a produs în această seară, 25 decembrie, pe Dealul Dăii, la ieșirea din municipiul Sibiu către Agnita.

Acolo, un șofer aflat sub influența alcoolului a pierdut controlul mașinii și a provocat o coliziune violentă cu o altă mașină care circula regulamentar. Văzând ceea ce a făcut, șoferul vinovat a fugit de la locul faptei.

Conform polițiștilor sibieni, imediat după impact, șoferul și pasagerul acestuia, un bărbat în vârstă de 54 de ani, tot din județul Vâlcea, au părăsit locul accidentului. Cei doi au fost identificați ulterior în zona Dealul Dăii de către un jandarm aflat în timpul liber, cu sprijinul unui participant la trafic, și au fost aduși înapoi la locul producerii evenimentului rutier.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

În urma coliziunii, șoferul nevinovat, în vârstă de de 44 de ani și cei doi pasageri ai săi, o femeie și un bărbat, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.