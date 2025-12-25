sportivi sibieni îmbrăcați în moș crăciun au dus cadouri la zeci de familii nevoiașe / foto video

În ajunul Crăciunului, 20 de sportivi pasionați de hard enduro, unii membri ai lotului național și internațional, au adus zâmbete pe chipurile a zeci de familii din județul Sibiu.

Ei au împărțit 20 de pungi mari cu alimente, produse de igienă și produse specifice sărbătorilor către 20 de familii diferite, aflate în dificultate în prag de sărbătoare.

Îmbrăcați în costume de Moș Crăciun și urcați pe motociclete, sportivii au pornit spre localitățile Mohu, Cășolț, Daia Nouă și Roșia. Pentru că în satele județului Sibiu sunt foarte mulți copii, au pregătit 40 de pungi suplimentare cu dulciuri și jucării, aducând bucurie micuților.

Prin această inițiativă, sportivii de hard enduro au demonstrat că spiritul Crăciunului poate fi combinat cu pasiunea pentru sport, aducând solidaritate și bucurie în comunitățile locale.

“De Crăciun, am ales să fim mai mult decât motocicliști, am ales să fim oameni. Ne-am adunat din dorința sinceră de a aduce puțină bucurie celor care au cea mai mare nevoie și am împărțit dulciuri copiilor și adulților nevoiași. Nu a fost vorba despre motoare sau drumuri, ci despre inimă, solidaritate și spiritul Crăciunului. Pentru noi, cele mai frumoase cadouri au fost zâmbetele primite și emoția din ochii celor care au simțit că nu sunt singuri.” au transmis motocicliștii