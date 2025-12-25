tot mai mulți sibieni spun „da”: numărul căsătoriilor a crescut vertiginos în 2025

Numărul sibienilor care au ales să își unească destinele în anul 2025 a crescut semnificativ față de anul precedent. Nu doar tinerii au spus „da” în acest an, ci și persoane de vârsta a treia, care au ales să se căsătorească la Casa Căsătoriilor din Piața Mică.

În anul 2025 au fost oficiate, până în prezent, 722 de căsătorii, un număr mai mare decât în 2024, când au fost înregistrate 669 de ceremonii, potrivit datelor furnizate de Primăria Sibiu, î

Creșterea este una vizibilă și confirmă interesul tot mai mare al sibienilor pentru oficializarea relațiilor, indiferent de vârstă.

În ceea ce privește extremele de vârstă, cel mai tânăr cuplu care s-a căsătorit în 2025 a fost format dintr-un mire în vârstă de 20 de ani și o mireasă de 19 ani. La polul opus, cel mai vârstnic cuplu care și-a unit destinele în acest an a avut un mire de 91 de ani și o mireasă de 74 de ani.

Reamintim că cel mai vârstnic cuplu care și-a unit destinele la Casa Căsătoriilor s-a aflat în centrul unei controverse. Un sibian în vârstă de 91 de ani s-a căsătorit joi cu partenera sa, Tatiana L., în vârstă de 74 de ani. Fiica bărbatului, Diana P., nu a fost prezentă la eveniment, însă și-a exprimat public opoziția față de oficierea căsătoriei. Aceasta susține că relația ar avea un scop strict material și că partenera tatălui său ar exercita o influență negativă asupra acestuia. În acest context, femeia a depus la Primăria Sibiu o cerere oficială de opoziție față de căsătorie, solicitând inclusiv efectuarea unei expertize psihiatrice pentru a evalua capacitatea de discernământ a tatălui său.

