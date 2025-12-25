update: două mașini s-au făcut praf pe dealul dăii în seara de crăciun. tânără însărcinată dusă la spital / foto

Un accident rutier grav s-a produs în seara de Crăciun, 25 decembrie, pe serpentinele de pe Dealul Dăii, pe sensul Sibiu – Agnita.

UPDATE 2: Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DJ106 pe direcția Sibiu-Agnita, un bărbat în vârstă de 31 de ani din județul Vâlcea a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un autoturism, condus din sens opus, de către un sibian de 44 de ani.

Conducătorul auto vinovat și pasagerul acestuia, un bărbat de 54 de ani din Vâlcea au fugit de la fața locului. La scurt timp, cei doi bărbați au fost identificați în zona Dealul Dăii de către un jandarm aflat în timpul liber, cu sprijinul unui participant la trafic și aduși la locul producerii accidentului rutier.

Conducătorul auto de 31 de ani a fost testat alcoolscopic, rezultând o valoare 0,90 mg/l de alcool pur în aerul expirat.

UPDATE: Conform polițiștilor rutieri, traficul este complet restricționat. La fața locului au intervenit: un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și două ambulanțe SAJ. Din primele informații oficiale, în urma accidentului au rezultat 3 victime:

un bărbat în vârstă de 44 de ani ce a suferit multiple traumatisme

un bărbat în vârstă de 29 de ani ce a suferit un traumatism de membre inferioare.

o femeie în vârstă de 19 ani, însărcinată, ce a suferit un traumatism abdominal.

Toate cele trei victime au fost transportate la spital: două cu ambulanțele SAJ și cealaltă cu echipajul SMURD.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit primelor informații Ora de Sibiu, în evenimentul rutier au fost implicate două mașini, în urma impactului rezultând cel puțin o victimă. Martorii evenimentului au transmis că mașinile erau serios avariate, iar o femeie era întinsă pe asfalt, având nevoie de îngrijiri medicale. Alte două persoane ar fi fost rănite.

La fața locului sunt prezente deja mai multe echipaje de prim-ajutor și descarcerare. Traficul rutier se desfășoară îngreunat, pe o singură bandă.