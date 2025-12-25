urări de crăciun de la deputatul adrian echert: „când suntem uniți și ne susținem reciproc, totul capătă sens”

Adrian Echert, deputat și președintele USR , a transmis un mesaj de sărbători sibienilor.
Acesta a subliniat faptul că, atunci când suntem uniți și ne susținem reciproc, lucrurile capătă sens. Și drumul devine mai ușor. El le-a urat tuturor să petreacă un Crăciun fericit, alături de cei dragi.
“Când suntem uniți și ne susținem reciproc, lucrurile capătă sens. Și drumul devine mai ușor. Vă urez să aveți un Crăciun Fericit, înconjurați de toți cei apropiați!” a transmis deputatul Adrian Echert
