urări de crăciun de la deputatul adrian echert: „când suntem uniți și ne susținem reciproc, totul capătă sens”

Adrian Echert, deputat și președintele USR , a transmis un mesaj de sărbători sibienilor.

Acesta a subliniat faptul că, atunci când suntem uniți și ne susținem reciproc, lucrurile capătă sens. Și drumul devine mai ușor. El le-a urat tuturor să petreacă un Crăciun fericit, alături de cei dragi.

