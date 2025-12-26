agresorii care au ucis cu bâtele un bărbat la blăjel fac revelionul la aiud. instanța a emis mandat de arestare pentru toți patru

Cei patru bărbați acuzați că l-au bătut până la moarte pe un sibian din localitatea Blăjel, județul Sibiu, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Hotărârea a fost pronunțată în seara zilei de vineri, 26 decembrie 2025, după ce instanța a admis solicitarea înaintată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Reamintim că, în seara zilei de 24 decembrie, în jurul orei 23:30, a izbucnit un conflict spontan între aproximativ 20 de persoane. În timpul altercației, un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost lovit în repetate rânduri cu bâtele în zona capului și a pieptului. În urma agresiunii, acesta a suferit un traumatism cranian sever. Echipajul SAJ Sibiu a încercat să-l resusciteze, însă fără succes, fiind constatat decesul.

“În baza art. 226 şi art. 223 alin. 2 CPP, raportat la art. 202 alin. 1 şi 3 CPP, admite propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor B.P.A., C.P.I., C.A.D. şi B.A.P., formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 258/85/P/2025 şi, în consecinţă: Dispune arestarea preventivă a inculpaţilor: 1. B.P.A., 2. C.P.I 3. C.A.D., şi 4. B.A.P., pe o durată de 30 de zile, fiecare, cu începere de la data de 26 decembrie 2025 şi până la data de 24 ianuarie 2026, inclusiv. Respinge cererile inculpaţilor B.P.A, C.P.I.şi C.A.D. de luare a măsurii arestului la domiciliu şi cererea inculpatului B.A.P. de luare a măsurii controlului judiciar.” se arată în motivarea instanței

