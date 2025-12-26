șalău, păstrăv și știuca la mare căutare înainte de revelion la sibiu: ”peștele românesc se dă cel mai bine” / video

Noaptea dintre ani este încărcată de tradiții și superstiții, iar masa de Revelion are un rol important în întâmpinarea noului an. În multe zone din România printre care și în Sibiu, peștele este unul dintre preparatele nelipsite, fiind asociat cu norocul, prosperitatea și trecerea lină în anul care urmează.

Potrivit tradiției populare, peștele se mănâncă în noaptea de Revelion pentru „a aluneca” ușor prin noul an, așa cum peștele înoată prin apă, fără piedici. Solzii sunt considerați simbol al belșugului, iar preparatele din pește sunt preferate și pentru faptul că sunt mai ușoare decât cele din carne, fiind potrivite pentru o masă festivă care se întinde până dimineața.

În Piața Cibin din Sibiu, peștele este deja la mare căutare în această perioadă. Milo, comerciant de pește de peste 20 de ani în piață, spune că sibienii știu exact ce vor să pună pe masa de Revelion.

„În special se caută specialitățile din șalău. Crapul și somnul se caută mai puțin. Dar, până la urmă, fiecare alege după gust și după buzunar. Eu le mulțumesc tuturor clienților care intră la noi în magazin. Cu ajutorul lui Dumnezeu mergem înainte și sperăm să fie un an mai bun și mai prosper”, spune comerciantul.

Majoritatea peștelui vândut în Piața Cibin este de proveniență locală sau atent selecționat de la furnizori externi. „Peștele este din râul Olt. În afară de somon, care este din Norvegia, și unele produse din Polonia, cum ar fi abanosul sau burta de somon. Fileul de șalău de Nil este, bineînțeles, din Nil, exact cum scrie și pe etichetă”, explică Milo.

Pentru masa de Revelion, sibienii preferă în special peștele românesc. „Cel mai căutat este păstrăvul românesc, apoi șalăul și știuca. Sunt produse care nu se găsesc mereu în hypermarketuri, pentru că eu am relații foarte bune cu furnizorii”, adaugă acesta.

În ceea ce privește prețurile, comerciantul spune că acestea sunt accesibile, în funcție de specie și de modul de preparare. Crapul se vinde cu aproximativ 40 de lei kilogramul, șalăul eviscerat ajunge la 53 de lei kilogramul și păstrăvul românesc costă 42 de lei kilogramul cu măruntaie și 48 de lei kilogramul eviscerat.

Pe lângă peștele proaspăt, în vitrinele din Piața Cibin se mai găsesc și diverse specialități: cârnați de pește, abanos din Polonia, burtă de somon, macrou sau merluciu. Comercianții precizează că peștele proaspăt este cel expus în vitrină, în timp ce unele specialități sunt congelate.

Astfel, fie că este pregătit la cuptor, prăjit sau sub formă de aperitiv, peștele rămâne una dintre alegerile preferate ale sibienilor pentru masa de Revelion, păstrând vie o tradiție care îmbină gustul bun cu speranța unui an mai norocos.