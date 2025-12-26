doliu în sadu: a murit profesoara maria marcu, fost director al școlii „samuil micu”

Comuna Sadu este în doliu după pierderea unei personalități marcante a școlii locale.

Profesoara de geografie Maria Marcu, cunoscută pentru dedicarea și implicarea sa în educația elevilor, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani, trista veste fiind anunțată pe pagina oficială a Primăriei Comunei Sadu.

Doamna Marcu nu a fost doar un cadru didactic apreciat pentru profesionalismul său, ci și un om care a știut să deschidă suflete și să ghideze generații întregi de elevi. În calitate de director al Școlii „Samuil Micu”, a purtat cu responsabilitate grija pentru elevi, colegi și comunitate, lăsând o amprentă de neșters în școală și în inimile celor care au cunoscut-o.

“𝐈𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚𝐦 – 𝐩𝐫𝐨𝐟. 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐌𝐀𝐑𝐂𝐔. Doamna profesoară 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐌𝐀𝐑𝐂𝐔 a fost mai mult decât un dascăl. A fost o lumină a școlii, un om care a știut să deschidă nu doar manuale, ci și suflete. Ca profesoară de geografie, ne-a arătat drumurile lumii; ca om, ne-a învățat drumul cel drept.

Ca director al Școlii „Samuil Micu”, a purtat pe umeri grija copiilor, a colegilor și a comunității. A știut să fie exigentă și blândă, puternică și bună, fermă și plină de inimă. A lăsat în urmă promoții întregi de elevi care îi vor rosti numele cu recunoștință. Nu pleacă, de fapt, dintre noi. Rămâne în amintirile pe care le-a zidit, în cuvintele ei, în faptele ei, în fiecare copil pe care l-a ridicat și l-a încurajat. Pentru familia îndurerată – gândul nostru de alinare. Pentru colegi și elevi – îmbrățișarea noastră. Dumnezeu să îi dăruiască odihnă lină și lumină veșnică!

Amintirea ei va rămâne vie în școala pe care a slujit-o și în inimile tuturor celor care au cunoscut-o.” a postat Consiliul local și Primăria Comunei Sadu.