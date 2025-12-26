gelozie extremă: polițist sibian amenințat cu moartea de un ucrainean

Caz incredibil la Sibiu. Un polițist din cadrul IPJ a fost amenințat cu moartea, căutat prin oraș și hărțuit.

Totul a început în urmă cu mai bine de o săptămână, pe 17 decembrie. În noaptea respectivă, la ora 4:20, polițistul a primit pe Instagram un mesaj în limba engleză, de la un cetățean ucrainean, care conținea o amenințare explicită cu moartea.

Potrivit anchetei, cei doi nu se cunoșteau și nu avuseseră interacțiuni anterioare, iar mesajul ar fi fost trimis pe fondul geloziei și al consumului de alcool, ucraineanul crezând, fără dovezi, că polițistul i-ar fi trimis cerere de prietenie soției sale pe rețelele sociale.

Agresorul a trecut de la amenințările online la căutarea fizică a victimei

În aceeași zi de 17 decembrie 2025, situația a escaladat. Cetățeanul ucrainean s-a deplasat la o sală de fitness din cartierul Avantgarden Șelimbăr, având asupra sa fotografii ale polițistului. Conform anchetei, acesta a cerut insistent angajaților informații despre polițist și a dorit să afle dacă acesta frecventează sala, comportamentul său fiind perceput ca agresiv și intimidant. Întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere.

Conform surselor Ora de Sibiu, atât polițistul sibian, cât și soția ucraineanului frecventau aceeași sală de fitness, fapt care ar fi dus la izbucnirea episoadelor de gelozie. Polițistul sibian a negat categoric orice contact cu soția agresorului.

Măsuri de protecție pentru familia polițistului

Conform procedurilor interne ale M.A.I, polițistul a fost nevoit să raporteze imediat incidentul superiorilor săi. Conducerea IPJ Sibiu a decis să îi asigure o locuință de protecție, atât pentru el, cât și pentru familia sa.

În apărarea sa, polițistul a menționat că are doi copii minori iar situația a generat o stare accentuată de teamă, în special pentru soția sa. Acesta a declarat că se simte vulnerabil mai ales în afara programului de lucru, când nu poartă armă, și că nu dorește să trăiască permanent cu sentimentul că este urmărit.

Potrivit anchetei, polițistul sibian a arătat că agresorul are o constituție fizică mult mai impunătoare decât a sa, nu îi cunoaște pregătirea militară și a demonstrat un curaj neobișnuit amenințând un polițist pe o rețea de socializare, cu atât mai mult cu cât pe contul său de Instagram acesta avea publicate fotografii în uniforma de poliție.

Cerere de ordin de protecție pe 12 luni

La 19 decembrie 2025, polițistul a sesizat Judecătoria Sibiu, solicitând emiterea unui ordin de protecție pentru o durată de 12 luni. Printre măsurile cerute s-au numărat: stabilirea unei distanțe minime de 100 de metri, interzicerea oricărui contact, montarea unui dispozitiv electronic de monitorizare și obligarea pârâtului la predarea eventualelor arme.

Cei doi au ajuns în fața judecătorilor

Cazul a fost judecat pe 22 decembrie 2025, în camera de consiliu, ucraineanul beneficiind de traducător autorizat. Instanța a audiat părțile și a administrat probe constând în înscrisuri, procesul-verbal de vizionare a imaginilor video și interogatoriul părților.

La rândul său, ucraineanul, fost polițist la rândul său, a recunoscut trimiterea mesajului de amenințare și faptul că l-a căutat pe polițist la sala de fitness. Acesta a susținut că a fost un gest impulsiv, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, afirmând că a dorit doar o „discuție între bărbați”. De asemenea, a declarat că regretă mesajul și a admis că formularea a avut caracter de amenințare.

Concluziile instanței

Judecătoria Sibiu a apreciat că faptele întrunesc elementele violenței psihologice și ale hărțuirii online, conform Legii nr. 26/2024. Magistrații au reținut că amenințarea cu moartea, coroborată cu tentativa de identificare fizică a victimei, a creat o stare reală și actuală de pericol.

Instanța a constatat că sunt îndeplinite condițiile legale pentru emiterea ordinului de protecție. Totuși, nu au existat dovezi cu privire la deținerea de arme de către ucraineanul gelos. De asemenea, monitorizarea electronică a fost considerată o măsură disproporționată în raport cu situația concretă.

Soluția: ordin de protecție pe două luni

Prin hotărârea din 22 decembrie 2025, instanța a admis în parte cererea polițistului sibian și a dispus:

obligarea ucraineanului la păstrarea unei distanțe minime de 100 de metri față de polițist, familia acestuia, domiciliul și locul de muncă;

interzicerea oricărui contact, direct sau indirect, cu reclamantul.

Durata ordinului de protecție a fost stabilită la două luni, în perioada 22 decembrie 2025 – 22 februarie 2026. Judecătoria a respins solicitările privind monitorizarea electronică, predarea armelor și emiterea ordinului pentru 12 luni.