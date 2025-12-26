imagini greu de privit de la blăjel. crima a fost surprinsă de o cameră / video

Crăciunul anului 2025 va rămâne mulți ani în memoria comunității din Blăjel, care în noaptea de ajuns a asistat la scene greu de imaginat și de privit. Un om de 36 de ani, căzut deja la pământ a fost bătut în continuare cu parii până a fost lăsat fără suflare. Patru indivizi, între care un minor au continuat să lovească un om deja inconștient.
Tribunalul Sibiu va analiză, a doua zi de Crăciun, la ora 22:00, propunerea de arestare preventivă pentru cei patru suspecți reținuți și anchetați. Între timp, în spațiul public a apărut și o înregistrare surprinsă de o cameră de supraveghere din zona în care a avut loc fapta. Imaginile, de o duritate extremă, surprind momentele agresiunii și confirmă violența ieșită din comun a atacului. Sunt oribile. Le prezentăm pentru că e bine să vedem cât de departe pot merge oamenii cu mințile întunecate de alcool și furie.
Cum s-a produs crima din noaptea de Crăciun, la Blăjel: bărbat de 36 de ani, ucis de 4 persoane printre care și un minor
